Premiera AMD Ryzen 7 6800H APU Rembrandt - Test wydajności AMD Radeon 680M vs Intel Iris Xe Graphics vs Radeon Vega 8

W styczniu, podczas targów CES 2022, AMD zaprezentowało nową generację procesorów APU o kodowej nazwie Rembrandt. Odznaczają się one wykorzystaniem nieco poprawionej architektury CPU - Zen 3+ oraz zupełnie nowej architektury dla zintegrowanego układu graficznego. Poczciwa Vega, choć nadal wypada nieźle w grach o niższych wymaganiach, zostaje w końcu zastąpiona przez architekturę RDNA 2, która to odznacza się całkiem niezłym skalowaniem. Nowe procesory Rembrandt dzięki temu zostały mocno zmodyfikowane, bo wraz z przyjściem nowego iGPU, wprowadzono szereg udoskonaleń, głównie pod kątem zaplecza multimedialnego. Dzisiaj odbywa się oficjalna premiera 5. generacji APU, a na PurePC.pl przedstawiamy premierowe wyniki wydajności zintegrowanego układu AMD Radeon 680M.

Autor: Damian Marusiak

Prawdopodobnie jako jedyne medium pisane w Polsce prezentujemy dzisiaj wyniki wydajności układu graficznego Radeon 680M. Jednocześnie skupimy się wyłącznie na iGPU, jednocześnie pozostawiając temat procesora AMD Ryzen 7 6800H na inny dzień (deep dive architektury Zen 3+, wydajność, temperatury czy pobór energii). Przez cztery generacje architektury Zen w APU, zintegrowane układy graficzne wykorzystywały architekturę Vega. Początkowo w 12 nm, by później wprowadzić ją na 7 nm proces TSMC, zwiększając jej wydajność przy jednoczesnym zachowaniu świetnej efektywności energetycznej. Po 4 latach przyszła jednak pora na daleko idące zmiany, skutkiem czego otrzymaliśmy APU Rembrandt z układami iGPU, opartymi na architekturze RDNA 2. Postanowiliśmy sprawdzić możliwości Radeona 680M w konfrontacji z Radeonem Vega 8 (APU Ryzen 7 5800U) oraz Intel Iris Xe Graphics (Core i7-11370H). Wyniki, choć zróżnicowane, w ogólnym rachunku dla mnie są bardzo dużym rozczarowaniem. W podsumowaniu określimy powody, dla których iGPU nie wypada tak jak mogliśmy tego oczekiwać po nowej architekturze.

AMD Radeon 680M to najnowszy, zintegrowany układ graficzny, oparty na architekturze RDNA 2 i będący częścią APU Rembrandt. W naszym premierowym teście skupimy się na jego wydajności względem AMD Radeon Vega 8 (APU Cezanne) oraz Intel Iris Xe Graphics (Tiger Lake-H35).

Zanim jednak przejdziemy do testów wydajności, zatrzymajmy się na moment na zmianach, jakie przynosi APU Rembrandt. Zmiana zintegrowanego układu graficznego pozwoliła na wprowadzenie szeregu zmian w zapleczu multimedialnym. Nowe iGPU w pełni wspiera 10-bitowy HEVC, a także nowszy i efektywniejszy kodek AV1. Nie brakuje wsparcia dla portów HDMI 2.1 oraz DisplayPort 2.0. Procesory otrzymały nowy kontroler pamięci DDR5 oraz LPDDR5, a także obsługę magistrali PCIe 4.0 z możliwością umieszczenia w laptopie do trzech nośników SSD PCIe 4.0. Procesory Rembrandt nie zmienią się z kolei pod względem konfiguracji rdzeni. Otrzymujemy tutaj jednostki 6- i 8-rdzeniowe z obsługą do 12 lub do 16 wątków jednocześnie. Choć rdzenie Zen 3+ są jeszcze mocniejsze i efektywniejsze energetycznie, bez wątpienia czeka nas bardzo ciekawe porównanie z 12. generacją Intel Alder Lake-P oraz Alder Lake-H, które przynoszą maksymalnie 14 rdzeni z obsługą do 20 wątków.

Zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze RDNA 2, zostały podzielone na dwie grupy. W pierwszej znajdziemy model AMD Radeon 660M z 6 blokami Compute Units oraz taktowaniem do 1900 MHz. Radeon 660M będzie częścią procesorów AMD Ryzen 5 6600U oraz AMD Ryzen 5 6600H(S). Druga grupa iGPU to modele Radeon 680M z 12 blokami Compute Units oraz taktowaniem na poziomie 2200 MHz dla układów Ryzen 7 (R7 6800U / R7 6800H(S)) lub 2400 MHz dla wszystkich jednostek z rodziny Ryzen 9 (Ryzen 9 6900HS / Ryzen 9 6900HX / Ryzen 9 6980HX / Ryzen 9 6900HS / Ryzen 9 6980HS). Testy wydajności przeprowadziliśmy na układzie Radeon 680M w APU Ryzen 7 6800H, co oznacza że posiada on 12 bloków CU oraz taktowanie rdzenia sięgające 2200 MHz. APU zostało sparowane z pamięciami DDR5 4800 MHz.