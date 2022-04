Nowe procesory AMD Ryzen 7000 z rodziny APU Phoenix mogą zaoferować znacznie wydajniejsze układy graficzne RDNA 2

Na początku roku AMD wprowadziło do oferty piątą generację procesorów APU - Rembrandt - w postaci układów Ryzen 6000. Wykorzystują one usprawnione pod względem efektywności energetycznej rdzenie Zen 3+ oraz nowe układy graficzne, oparte na architekturze RDNA 2. To właśnie ten element jest jedną z bardziej zauważalnych zmian, bowiem Radeon 680M oferujący 12 bloków Compute Units, nierzadko oferuje nawet 2-krotnie lepsze wyniki w grach w porównaniu do Radeona Vega 8. Mimo faktu, że procesory AMD Rembrandt są jeszcze świeżym rozwiązaniem na rynku, nieco ponad 8 miesięcy producent zaprezentuje kolejną generację APU, tym razem o kodowej nazwie Phoenix. Dotychczasowe informacje wskazują, że będą to znacznie ciekawsze procesory w porównaniu do Rembrandta. Najnowsze doniesienia wskazują, że generacja Phoenix może być początkiem końca low-endowych kart graficznych w wykonaniu AMD.

Według nieoficjalnych doniesień, przyszłoroczne procesory AMD Ryzen 7000 z rodziny APU Phoenix zaoferują znacznie bardziej rozbudowane układy graficzne RDNA 2. Nadchodzące procesory tym samym mają całkowicie wyprzeć low-endowy segment kart graficznych firmy.

Oczywiście poniższe informacje należy obecnie traktować wyłącznie w kategorii plotki. Według doniesień, przyszłoroczne APU AMD Phoenix (Ryzen 7000U/H) wykorzystają jeszcze bardziej rozbudowane, zintegrowane układy graficzne RDNA 2 (a przynajmniej na tę generację się bardziej wskazuje). Według źródeł, na które powołuje się RedGamingTech, APU Phoenix mogą zaoferować nawet 24 bloki Compute Units, a więc dwukrotnie więcej w porównaniu do Radeona 680M w APU Rembrandt. Tak duże zwiększenie liczby CU w połączeniu z przeprojektowanym systemem cache L3 (który ma być wspólny dla rdzeni Zen 4 oraz iGPU) ma zaoferować na tyle zwiększoną wydajność, by nie było sensu wydawania osobnych kart graficznych Radeon z segmentu entry-level czy low-end.

Przyszłoroczne APU AMD Ryzen 7000 mogą wprowadzić wsparcie dla pamięci LPDDR5X o jeszcze wyższej przepustowości w porównaniu do obecnych modułów RAM. Jeśli chodzi o pozostałą część specyfikacji, to seria Phoenix wprowadzi także rdzenie Zen 4 o zwiększonym IPC, a co za tym idzie, jeszcze wyższej wydajności. Nie powinna za to zwiększyć się liczba rdzeni - w dalszym ciągu AMD chce oferować maksymalnie 8 rdzeni. Według wcześniejszych doniesień, oprócz APU Phoenix do laptopów trafią także mobilne układy Raphael-H, również oparte na architekturze Zen 4, ale oferujących do 16 rdzeni z obsługą 32 wątków. Sądząc po ostatnich działaniach AMD, rezygnacja z segmentu low-end na rzecz mocniejszych procesorów APU nie wydaje się nierealnym scenariuszem.

