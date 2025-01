Prime Gaming - mocna oferta dla subskrybentów na czerwiec i lipiec. Przodują KotOR II, Call of Juarez i Hitman

Poza bardzo korzystną ofertą na oglądanie filmów czy seriali (zaledwie 49 zł na rok), Amazon co miesiąc daje swoim subskrybentom możliwość pobrania kilku różnych gier poprzez platformę Prime Video. Czasem mamy do czynienia z kodami do platformy typu Epic Games Store czy GOG, innym razem gry wpadają do wewnętrznej bazy. Powoli zaczyna wpadać nowy rzut pozycji i o ile poprzedni miał parę ciekawych propozycji, o tyle przełom czerwca i lipca jest już naprawdę obiecujący.

Na końcówkę miesiąca i pierwszą połowę lipca Prime Gaming przygotował bardzo korzystną ofertę dla posiadaczy supskrypcji. W szczególności warto zwrócić uwagę na drugą część KotOR-a, dwie odsłony Call of Juarez, Hitman Absolution oraz stosunkowo nowe Soulstice.

Wkrótce Prime Day 2024, toteż Amazon przygotował aż 15 gier. Wciąż jeszcze w miarę świeże jest poprzednie zestawienie ofert, ale już teraz możemy pobierać cztery pozycje: multiplayerową skradankę FPP Deceive Inc., gdzie wcielamy się w szpiegów, pełną zagadek magiczną przygodówkę Tearstone: Thieves of the Heart, pozwalające wejść w buty maklera giełdowego The Invisible Hand oraz klasyczny już tytuł Techlandu, czyli pierwsze Call of Juarez, które powinno zadowolić niejednego zwolennika gry akcji w bezlitosnym świecie Dzikiego Zachodu. Jeszcze przed upływem czerwca pojawi się sympatyczny dwuwymiarowy sandbox Forager, logiczna gra przygodowa Card Shark, wprowadzające nas w klimaty survival horroru z domieszką action adventure Heaven Dust 2 i wreszcie Soulstice. Ta ostatnia jest z kolei fuzją slashera i RPG sprzed dwóch lat z ciekawym systemem walki. Polega on na tym, że kierujemy kierując wojowniczką, korzystając także ze specjalnych zdolności połączonego z nią ducha.

Na początek lipca przywitają nas trzy kolejne gry. W Wall World będziemy zbierać cenne surowce w różnorodnych i pełnych niebezpieczeństw biomach, a do tego dołączy się Agent 47 z Hitman: Absolution i kolejna część Call of Juarez - Bound in Blood, stanowiąca prequel poprzednika. No i wreszcie w ostatniej czwórce pojawi się chodzona bijatyka Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, remake platformówki od SEGA Alex Kidd in Miracle World DX, mieszanka roguelike'a z hack'n'slashem w postaci Samurai Bringera i na koniec prawdziwa gratka dla miłośników klasyki. Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords pomimo wielu technicznych problemów (Obsidian miało wyjątkowo mało czasu na ukończenie gry, przez co musiało nawet ucinać pewne lokacje) imponuje dojrzałym ujęciem tematu uniwersum i prezentuje jedną z najlepiej napisanych postaci w historii Gwiezdnych Wojen.

Źródło: Amazon Games