Steam Deck dostępny 15% taniej. Popularny handheld od Valve trafił na wyprzedaż, ale tylko na ograniczony czas

Z roku na rok na rynku pojawia się coraz więcej handheldów do gier, natomiast mało który może się pochwalić tak dobrym stosunkiem ceny do możliwości, jak tytułowy Steam Deck. Tym bardziej teraz, kiedy firma Valve postanowiła zaoferować kilka wariantów z ekranem LCD w obniżonych cenach. Mowa o egzemplarzach, które z czasem zupełnie znikną z oferty, ponieważ aktualnie producent wyprzedaje ich zapasy. Mamy więc całkiem dobrą okazję na ich zakup.

Pierwsza edycja Steam Decka z ekranem LCD doczekała się czasowej obniżki ceny. Wersje z 64 i 512 GB nośnikiem danych aż do 11 lipca 2024 roku kupimy o 15% taniej. Jest to więc całkiem dobra okazja, aby rozważyć ich zakup.

Firma Valve cyklicznie oferuje odnowione egzemplarze Steam Decka w dużo niższych cenach, jednak dość szybko się one wyprzedają i aktualnie nie ma możliwości ich zakupu. Natomiast właśnie nadarzyła się niemal tak samo dobra okazja, albowiem Steam Deck w wersji LCD doczekał się 15% obniżki ceny. Mowa o wariantach 64 oraz 512 GB, które kosztują teraz analogicznie 1444,15 zł ( 1699 zł ) i 1784,15 zł ( 2099 zł ). Dla porównania odnowione urządzenia w tych wersjach sprzedawane są w cenach: 1349 zł i 1699 zł. W tym wypadku mówimy jednak o zupełnie nowych handheldach.

Szczególnie opłacalnym zakupem jest wariant z 64 GB nośnikiem danych, albowiem w bardzo prosty sposób można go wymienić na większy i dzięki temu zaoszczędzić trochę pieniędzy (poradnik). Sam Steam Deck bardzo dobrze sprawdzi się nie tylko w roli przenośnego handhelda do gier, ale również pełnoprawnego komputera. Wystarczy tylko dokupić dodatkowe akcesorium i podłączyć urządzenie do monitora wraz z myszką i klawiaturą (poradnik znajdziemy pod tym adresem). Sprzęt od Valve ma więc wiele potencjalnych zastosowań, a jego obecna cena pozwala ponownie rozważyć zakup.

