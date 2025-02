Wykorzystaj potencjał Steam Decka i wkrocz do świata retro gier. Poradnik z udziałem Decky Loader i EmuDeck

Do spopularyzowania handheldów do gier znacząco przyczyniła się firma Valve, wszak to właśnie ona odpowiada za stworzenie Steam Decka. Początkowo urządzenie nie było jednak łatwe do zdobycia — osoby dokonujące zakupu musiały liczyć się z wielomiesięcznym oczekiwaniem na sprzęt. Od czasu premiery wiele się zmieniło, gdyż Steam Decka możemy dziś kupić bez większych trudności, a jego cena jest przystępniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Grono zadowolonych użytkowników tego urządzenia wciąż wzrasta, natomiast spora część z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że możliwości handhelda można bardzo łatwo rozszerzyć. Mowa tu nie tylko o personalizacji interfejsu, czy też dostępie do większej funkcjonalności, ale również o emulacji retro konsol. Ten poradnik skupiać się będzie właśnie na tych kwestiach.

Autor: Natan Faleńczyk

Steam Deck sam w sobie jest bardzo udanym urządzeniem, które aktualnie możemy nabyć już za 1349 zł. Będzie to co prawda odnowiony sprzęt z nośnikiem SSD o pojemności 64 GB, natomiast w bardzo łatwy sposób wymienimy go na "większy" i dzięki temu zaoszczędzimy trochę gotówki. W celu omawianego zwiększenia możliwości Steam Decka wykorzystane zostaną dwa narzędzia: Decky Loader oraz EmuDeck. Pierwsze pozwoli nam na instalację pokaźnej liczby wtyczek (ang. plugin), które pomogą nie tylko dostosować wygląd całego systemu, ale i dodadzą do niego naprawdę sporo opcji. Drugie oprogramowanie umożliwi nam z kolei wspomnianą rozgrywkę w wiele retro (choć nie tylko) produkcji z konsol takich jak NES, Nintendo Game Boy, Nintendo 64, Sony PlayStation 1 i 2, Sony PSP, czy też Nintendo Switch. Instalacja obu narzędzi nie powinna nam sprawić większych problemów, w czym pomogą przedstawione w tym materiale instrukcje.

Możliwości Steam Decka można w łatwy sposób zwiększyć dzięki instalacji kilku narzędzi. Pozwolą nam one zarówno spersonalizować interfejs oraz dodać nowe funkcje do systemu, jak i uruchomić produkcje z innych konsol.

Oczywiście poza omawianymi dziś propozycjami możemy znaleźć wiele innych narzędzi, jednak stanowią one dobry wstęp do poznania możliwości swojego urządzenia. W przypadku programu Decky Loader oprócz procesu instalacji spotkamy się również z omówieniem wybranych wtyczek, z których warto korzystać, ponieważ okazują się bardzo przydatne w codziennym użytkowaniu. Rzecz jasna po przebrnięciu przez poradnik najlepiej samemu zapoznać się z całą bazą, gdyż z pewnością znajdziemy takie, które nam najbardziej odpowiadają. Tym bardziej że dostępne są wtyczki dotyczące niemalże każdego aspektu Steam Decka.

Natomiast przy narzędziu EmuDeck również możemy spodziewać się dodatkowych wskazówek, które pozwolą nam bardziej spersonalizować całość i poznać niektóre funkcje oprogramowania. Zostanie więc omówiony program EmulationStation-DE (tzw. frontend), poprzez który będziemy w stanie łatwiej zarządzać naszą biblioteką pobranych gier. Poznamy też ciekawe opcje, które pomogą nam poprawić, a nawet zupełnie zmienić aspekty wizualne retro tytułów. Ukończenie wszystkich kroków może zająć nam nieco czasu, ale warto pamiętać, że przez całość trzeba przejść tylko raz, a późniejsze dodawanie gier będzie wymagało od nas znacznie mniej wysiłku.