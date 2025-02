Meta Quest 2 i Steam Deck są oferowane w najniższych cenach od lat. Tani wstęp do świata VR i handheldów do gier

Pozytywnym aspektem rozwoju technologii jest to, że poprzednie generacje urządzeń z biegiem czasu znacząco tanieją. Dzięki temu osoby, które nie mogły w dniu premiery pozwolić sobie na dany produkt, mają szansę się z nim w końcu zapoznać. Aktualnie jesteśmy w stanie bardzo niskim kosztem wejść zarówno do świata wirtualnej rzeczywistości, jak i handheldów do gier. Meta Quest 2 i Steam Decka możemy nabyć w historycznie niskich kwotach.

Jeśli do tej pory nie mieliśmy okazji zapoznać się z technologią wirtualnej rzeczywistości lub popularnymi handheldami do gier, to właśnie nadarzyła się bardzo dobra okazja, aby to zmienić. Dwa tytułowe urządzenia jesteśmy w stanie kupić w rekordowo niskich cenach.

Oczywiście nie jest to żaden wpis sponsorowany — po prostu nadarzyła się okazja, dzięki której mamy szansę zapoznać się z wymienionymi technologiami bardzo niskim kosztem. Osobiście korzystałem z obu sprzętów i mogę je z czystym sumieniem polecić — szczególnie w obecnych kwotach. W przypadku gogli Meta Quest 2 firma zdecydowała się na permanentną obniżkę ceny, która teraz wynosi 249,99 euro, co przekłada się na niecałe 1080 zł (z przesyłką). Po zakupie możemy liczyć na to, że w ciągu kilku dni paczka będzie u nas. Mimo że na rynku jest już kolejna generacja gogli z tej serii, to "dwójka" nadal jest (według mnie) świetnym wyborem i przy okazji wciąż stanowi bardzo dobry wstęp do świata VR. Zakupu dokonamy na oficjalnej stronie.

Jeśli zaś chodzi o Steam Decka, to jesteśmy w stanie kupić odnowione urządzenia z pełnoprawną roczną gwarancją. Co prawda Valve oferowało już wcześniej takie modele, natomiast liczba sztuk była ograniczona, a dodatkowo ich ceny były wyższe niż obecnie. Najtańsza edycja z nośnikiem SSD o pojemności 64 GB to aktualnie koszt 1349 zł, natomiast warto wiedzieć, że w bardzo łatwy sposób możemy wymienić go na większy, dzięki czemu zaoszczędzimy trochę pieniędzy — poradnik jak to zrobić znajdziemy pod tym adresem. W celu nabycia handhelda musimy udać się na tę stronę.

Źródło: Valve, Meta