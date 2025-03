Prime Gaming - pełna oferta darmowych gier na czerwiec 2024. Wśród nich Star Wars Battlefront II (Classic, 2005)

W każdym miesiącu subskrybenci usługi Amazon Prime mogą liczyć na szereg korzyści. Oprócz dostępu do serwisu streamingowego Prime Video otrzymują także możliwość skorzystania z darmowej wysyłki na platformie firmy, a przy okazji mogą odebrać kilka gier, które zostają z nimi na stałe. Na dodatek cena za cały pakiet na rok to raptem 49 zł, co czyni z niego najkorzystniejszą ofertę w świecie subskrypcji. W czerwcu 2024 roku gracze wejdą w posiadanie aż 7 produkcji.

Poznaliśmy pełną ofertę gier w usłudze Prime Gaming, które w czerwcu 2024 roku będzie można odebrać zupełnie za darmo. Subskrybenci mogą liczyć na jedną z dawnych części Gwiezdnych Wojen, a także sześć innych tytułów.

Zestawienie rozpoczyna uwielbiana przez graczy produkcja z dawnych lat, której raczej nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Star Wars Battlefront II ukazało się jeszcze w 2005 roku, a jednak do dziś cieszy się naprawdę dużym uznaniem wśród graczy. Świadczą o tym oceny tej gry: na platformie Steam aż 94% opinii jest pozytywnych, natomiast w serwisie Metacritic średnia z ocen użytkowników wynosi 8,8/10. Co prawda oprawa graficzna nie robi dziś na nikim wrażenia, a nie tak dawno ukazała się edycja zawierająca odświeżone wizualnie pierwsze dwie części z tej serii, natomiast całość ma swój urok i pozwala ponownie poczuć klimat dawnych lat. Jeśli ktoś jest fanem Gwiezdnych Wojen, a nie miał możliwości zagrać w tę produkcję do tej pory, to będzie miał teraz ku temu idealną okazję (o ile oczywiście ma wykupiony abonament Amazon Prime).

Jeśli preferujemy gry akcji, które zmieniają się pod wpływem naszych decyzji, a przy tym wprowadzają nietypowe połączenia, to do gustu może nam przypaść gra Weird West. Stworzyły ją osoby, które wcześniej pracowały w zespole Arkane Studios (seria Dishonored), a sama produkcja jest całkiem dobrze oceniana przez graczy (77%, 7,0/10). Tytuł zabierze nas do alternatywnej wersji Dzikiego Zachodu, w którym żyją również fantastyczne stworzenia. Oryginalną i wartą wyróżnienia produkcją jest z kolei Genesis Noir (79%, 6,3/10). Klimat noir przeplata się tu z bardzo surrealistyczną rozgrywką. Naszym zadaniem będzie przemierzanie wszechświata, aby znaleźć sposób na cofnięcie wyroku śmierci, który już zapadł. Resztę tytułów wraz ze zwiastunami znajdziemy poniżej.

Star Wars Battlefront II (Classic, 2005) (GOG) — 6 czerwca 2024 roku

(GOG) — 6 czerwca 2024 roku Weird West Definitive Edition (Epic Game Store) — 6 czerwca 2024 roku

(Epic Game Store) — 6 czerwca 2024 roku Genesis Noir (Amazon Games)— 6 czerwca 2024 roku

(Amazon Games)— 6 czerwca 2024 roku Everdream Valley (Amazon Games) — 13 czerwca 2024 roku

(Amazon Games) — 13 czerwca 2024 roku Mythforce (Epic Game Store) — 13 czerwca 2024 roku

(Epic Game Store) — 13 czerwca 2024 roku Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread (GOG) — 13 czerwca 2024 roku

(GOG) — 13 czerwca 2024 roku Projection: First Light (Amazon Games) — 13 czerwca 2024 roku

Źródło: Amazon