GOG - wystartowała letnia wyprzedaż. Rozpiska najciekawszych ofert dostępnych na platformie

Wakacyjny okres powoli się nam rozkręca, co oczywiście oznacza, że kolejne platformy przygotowują mniej bądź bardziej ciekawe obniżki. W większości przypadków mowa raczej o dość standardowych zestawach ofert, które pojawiają się kilkakrotnie w przeciągu każdego roku. Mimo to czasem trafia się coś naprawdę wartego uwagi, a i bądź co bądź to zawsze może być dobra okazja do uzupełnienia swojej biblioteczki. W tym przypadku mowa o GOG-u.

Przez najbliższe blisko trzy tygodnie, aż do 10 lipca do godziny 23:59, GOG oferuje spory zestaw corocznych letnich obniżek.

Jeśli chodzi o GOG, do końca wakacji musimy uporządkować sprawy z naszymi zapisami w chmurze, ale póki co obecne jest już Summer Sale. Spośród licznych opcji pojawia się kilka stosunkowo świeżych pozycji - takich jak pierwszy God of War, kosztujący teraz o połowę taniej. Zaciekawić mogą też jeszcze nowsze tytuły z na ogół lekko ponad 30% zniżkami - takie jak dość głośny zeszłoroczny cRPG Warhammer 40,000 Rogue Trader od Owlcat Games, polskie The Thaumaturge, czy nowa wersja Alone in the Dark od świeżo skasowanego studia Pieces Interactive. Dość dobrze prezentuje się również pakiet obu części Ghostrunnera, znakomitych parkour slasherów od Polaków z One More Level.

Osobom, którym nie odpowiada ukazana na razie koncepcja nowego Dragon Age'a, pasować może z kolei zakupienie za bezcen klasycznego Origins w wersji Ultimate. Wymienić można przy tym kompletną edycję Horizon Zero Dawn, RoboCop: Rogue City - kolejną bardzo udaną pozycję od studia Teyon - czy Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition od twórców zeszłorocznego Baldur's Gate 3. Kto zaś ma ochotę poznać serię Yakuza, za nieco mniej niż połowę ceny zakupi ją w całości. Zawsze rzecz jasna pozostaje zaopatrzenie się w jakiś klasyk gatunku typu starsze Baldury, The Elders Scrolls tudzież Fallouty. Poniżej zestaw wybranych ofert:

Źródło: GOG