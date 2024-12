GOG wkrótce zacznie usuwać zapisy rozgrywki ze swojej chmury. Dotyczy to osób, które przekroczyły dopuszczalny limit

Nieodłączną cechą platform dystrybuujących gry w formie cyfrowej jest też chmurowy system zapisu stanów rozgrywki. To bardzo przydatna funkcja zwłaszcza dla osób, które grają na kilku urządzeniach lub po prostu formatują dysk twardy. Zapisy w chmurze obsługuje także GOG za pośrednictwem swojego klienta Galaxy. Osoby korzystające z tej funkcji powinny jednak przejrzeć zapisy, ponieważ te, które wykraczają ponad limit zostaną wkrótce przez platformę usunięte.

GOG podjął decyzję o usunięciu części zapisów rozgrywki ze swojej chmury w przypadku tych użytkowników, którzy przekroczyli limit 200 MB na grę. Proces rozpocznie się po 31 sierpnia bieżącego roku.

Oficjalny limit przestrzeni dyskowej dla zapisów rozgrywki w przypadku każdej gry na GOG-u wynosi 200 MB. W przeciwieństwie do Steama polska platforma podchodziła jednak do niego w dosyć luźny sposób. Nie były rzadkością sytuacje, kiedy można było tę wartość podwoić, a nawet skorzystać z jeszcze większej przestrzeni. To jednak już wkrótce się zmieni. GOG oficjalnie zapowiedział, że po 31 sierpnia bieżącego roku zacznie automatycznie usuwać zapisy rozgrywki, które zajmują więcej miejsca niż 200 MB na grę. Jest to relatywnie mała wartość, biorąc pod uwagę, ile przestrzeni wymagają czasami zapisy. Nie brakuje przypadków, gdy pojedynczy plik liczy sobie nawet 35 MB, co pozwoli przesłać do chmury zaledwie pięć z nich.

W celu uniknięcia wymuszonego przez platformę usunięcia plików można skorzystać ze specjalnej strony internetowej, która pozwala w niezwykle łatwy sposób zarządzać zapisami w chmurze. Za jej pośrednictwem możliwe jest usunięcie wskazanych ręcznie plików lub skorzystanie z automatycznego systemu, który wykasuje wszystkie najstarsze zapisy wykraczające ponad limit 200 MB. Niestety ta druga funkcja nie jest na razie dostępna w przypadku wszystkich tytułów. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by zrobić lokalną kopię zapasową zapisów za pośrednictwem klienta Galaxy.

Na platformy dystrybucji cyfrowej trafia coraz więcej gier, dlatego można poniekąd zrozumieć decyzję GOG-a, by bardziej restrykcyjnie stosować się do limitu. Przestrzeń serwerowa nie jest przecież z gumy, a zapisy użytkowników do rosnącej bazy tytułów zajmują coraz więcej miejsca. Należy też pamiętać, że polska platforma nie może równać się pod względem przychodów z gigantami pokroju Steam, zatem wszelkie wydatki muszą mieć mniejszą skalę i być ostrożniejsze. Warto wspomnieć, że limity dla zapisów rozgrywki na platformie Valve różnią się w zależności od konkretnej gry, ale Steam stosował się do nich zawsze restrykcyjnie.

