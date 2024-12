Life by You - gra została oficjalnie anulowana przez Paradox Interactive. Seria The Sims straciła kolejnego rywala

Proces tworzenia gry wideo nie zawsze przebiega zgodnie z zamierzonym planem. Często zdarza się tak, że producent nie jest zadowolony z efektów i decyduje się na anulowanie całego projektu — poniekąd tak właśnie stało się w przypadku jednego z poważniejszych konkurentów serii The Sims, czyli tytułowego Life by You. Gra miała się okazać debiutem zespołu Paradox Tectonic, a wiele osób pokładało w niej spore nadzieje. Electronic Arts straciło więc kolejnego rywala.

Mający zagrozić pozycji serii gier The Sims symulator życia Life by You został oficjalnie spisany na straty. Tym samym firma Electronic Arts może się obawiać tylko jednego rywala, który jeszcze nie ma swojej daty premiery.

Prace nad grą Life by You były prowadzone przez zespół Paradox Tectonic, który został założony w marcu 2019 roku. Nowy symulator życia miał być bardziej zaawansowany i pozwalać na więcej niż seria The Sims. Spora część graczy miała nadzieję, że pozycja bezpośredniego konkurenta od Electronic Arts zostanie zachwiana. Okazało się jednak, że twórcy porwali się z motyką na słońce. Premiera wczesnego dostępu do produkcji była stale przesuwana, a finalną datą debiutu miał być 4 czerwca 2024 roku — oczywiście nic z tego nie wyszło. Wiele osób zaczęło podejrzewać, że coś jest nie tak. Oficjalna odpowiedź nadeszła dopiero 17 czerwca 2024 roku, kiedy to na forum Paradox Interactive został opublikowany post od użytkownika Elmaze, który przekazał słowa zastępcy dyrektora generalnego tego producenta gier — Mattiasa Lilja.

Z treści publicznego oświadczenia wynika, że studio miało zamiar dokończyć produkcję, jednak z biegiem czasu wydawca doszedł do wniosku, że postępy nie idą w takim tempie, jak powinny, a gra jeszcze długo nie będzie w satysfakcjonującym stanie technicznym. Postanowił więc, że lepiej zaprzestać prac nad całym projektem niż tracić kolejne zasoby finansowe. Decyzja jest oczywiście rozczarowująca dla wielu graczy, jednak w tej sprawie i tak nie mogą już nic zrobić. Na rynku powstaje więc tylko jeden rywal dla serii The Sims, którym jest inZOI od studia Krafton. W tym wypadku nie znamy jednak nawet przybliżonej daty premiery, więc na ten moment Electronic Arts może spać spokojnie. Można co prawda wspomnieć również o Paralives, ale tutaj styl graficzny nie każdemu przypadnie do gustu.

Źródło: Paradox Forum @Elmaze