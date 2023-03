Life by You - bardziej rozbudowane The Sims już niedługo we wczesnym dostępie. Za grą stoi studio Paradox Interactive

Paradox Interactive nie tak dawno ogłosił kontynuacje dobrze ocenianego symulatora budowy miasta, jakim jest Cities: Skylines. Na evencie dowiedzieliśmy się również o dwóch nowych grach, które są w produkcji. O jednej z nich - Life by You - wiemy już coraz więcej. Twórcy udostępnili możliwość zakupu gry w pre-orderze oraz możliwości i funkcje, które będą w niej dostępne. Sama gra jest bezpośrednią konkurencją dla The Sims. Czy uda jej się ugryźć kawałek tortu?

Jak wiadomo, monopol nigdy nie wychodzi klientom na dobre. Trzeba przyznać, że The Sims od samego początku nie ma żadnej konkurencji. Dzięki tej pozycji producent może robić, co tylko uważa za słuszne. Cieszy wiec fakt, że ktoś w końcu postanowił podnieść rękawicę i rzucić wyzwanie EA. Na początku warto wspomnieć, że nad grą pracował również Rod Humble, który wcześniej uczestniczył przy tworzeniu Second Life oraz wspomnianej gry The Sims. Za Life by You odpowiada wewnętrzne studio Paradox Tectonic. Gra zaoferuje znacznie więcej możliwości niż w znanych nam "simsach". W tym symulatorze życia dostępny ma być duży otwarty świat, w którym wszystko będzie możliwe do dostosowania. Mówimy tu więc zarówno o postaciach, budowaniu domu, jak i innych elementach gry.

Co ciekawe przy tym wszystkim nie uświadczymy w ogóle ekranów ładownia. Producent chwali się, że w grze będą dostępne również mody. Świat będzie przy tym całkowicie konfigurowalny. Tak samo, jak rozmowy postaci, nad którymi przyjdzie nam sprawować władzę. Konwersacje prowadzone pomiędzy nimi mają być bardziej realistyczne oraz dostosowane do sytuacji. Szykuje się więc tytuł, który powinien dać graczowi dużą miarę swobody. Grę możemy kupić już teraz w pre-orderze za kwotę 184,99 zł. Z kolei dostęp do niej otrzymamy 23 września tego roku. Dodatkowo pierwszych 100 tysięcy kupujących otrzyma dostęp do prywatnego serwera na Discordzie. Będzie można tam bezpośrednio kontaktować się z twórcami, a także zobaczyć ujęcia zza kulis powstawania gry.

Źródło: Paradox Interactive