Life by You - rywal The Sims 4 z przesuniętą datą premiery wczesnego dostępu. Twórcy zwracają pieniądze za preordery

Na początku tegorocznej wiosny Paradox Interactive zapowiedziało całkiem interesującą pozycję. Pojawiła się bowiem szansa na stworzenie liczącej się konkurencji dla rządzącej i dzielącej na rynku serii The Sims. Pierwsze materiały wskazywały na ambitne podejście, a Early Access miało ukazać się jeszcze tej jesieni, pokazując w praktyce, do czego zmierzają twórcy. Jak się okazuje, musimy jednak nieco dłużej zaczekać, żeby móc sprawdzić ten projekt.

Life by You nie pojawi się we wczesnym dostępie 12 września, tak jak uprzednio zapowiadano, a 5 marca 2024 roku. Preordery będą zwracane.

Najwyraźniej ambicje deweloperów są na tyle duże, że wyznaczony z początku czas nie wystarczy na odpowiednie dopracowanie produktu. Dlatego pracujące nad nim Paradox Tectonic wypuści grę do Early Access dopiero w marcu przyszłego roku. W tym czasie poza ogólnymi sprawami dopracują między innymi kwestie graficzne związane z animacjami, modelami budynków i postaci czy oświetleniem, interfejsem, dodatkowymi językami, a także aspektami związanymi z rozgrywką. Co więcej, lepiej przygotowane mają być również narzędzia dla moderów.

Kto już zdążył zamówić Life by You przedpremierowo na Epic Games Store, otrzyma automatyczny zwrot pieniędzy. W ramach zrekompensowania dłuższego czasu oczekiwania w przypadku ponownego preorderu Paradox doda do zestawu jeszcze Night Club Vibe Pack - DLC zawierające specjalny zestaw mebli nawiązujący do nocnych klubów, który można wpasować do projektu domu w grze. Wydaje się, że tego typu przesunięcie ma sens, stanowi zresztą w pewnej mierze efekt feedbacku graczy, jak wynika ze słów Roda Humble'a:

Źródło: Paradox Interactive