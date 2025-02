Half-Life - szansa na ogłoszenie nowego projektu związanego z uniwersum. Wycinek z aplikacji Gamescom 2023 ma być tropem

Seria od Valve znajduje się obecnie w specyficznym położeniu. Nie można w końcu powiedzieć, że brakuje nam związanych z nią tytułów. Starczy wspomnieć chociażby Half-Life Alyx, które zresztą dostało modyfikację pozwalającą przejść tytuł bez drogich gogli VR. Na przestrzeni lat pojawiły się też zresztą inne efekty pracy sceny moderskiej. Wciąż jednak brakuje najbardziej oczekiwanych wieści - nowej odsłony głównego nurtu serii.

W oficjalnej aplikacji Gamescom 2023 zauważono informacje o prezentacji z tagami oznaczającymi m.in. serię Half-Life.

Powstanie Half-Life 3 urosło w ostatnich latach do jednego z najdłużej trzymających się branżowych memów. Na tym etapie bowiem mało kto już tak naprawdę wierzy, że gra kiedykolwiek ujrzy światło dzienne. Niemniej jednak jeden z użytkowników na Reddicie podzielił się screenshotem z aplikacji sugerującym, że Valve pojawi się z prezentacją na tegorocznym Gamescomie. Co ważne, wśród tagów znalazł się Steam oraz Half-Life, co nie dowodzi na razie niczego wielkiego, ale mimo wszystko zwraca uwagę.

Co jasne, szanse na to, że trzecia część Half-Life'a zostanie ogłoszona w ciągu najbliższych miesięcy są chyba najmniejsze i nie ma co się specjalnie na to nastawiać. Inna sprawa, że wspomniany użytkownik mógł znaleźć plany na wypuszczenie prezentacji związanej z innym projektem uniwersum. Do najbardziej prawdopodobnych opcji należy potencjalne wypuszczenie jakiejś gry na PlayStation VR2. I to niekoniecznie zupełnie nowego tytułu, tylko chociażby Half-Life: Alyx - co też nie byłoby przecież złą opcją.

Źródło: WCCFtech