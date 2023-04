Half-Life 2: Episode Two - zadebiutowała modyfikacja przenosząca dodatek na zestawy do rzeczywistości wirtualnej

Rzadko zdarza się, że pełnoprawny tytuł dostępny na PC-tach czy konsolach trafia także na urządzenia do rzeczywistości wirtualnej. Czasami jest to możliwe wyłącznie dzięki pracy moderów. Tak jest w przypadku gry Half-Life 2. Już jakiś czas temu zadebiutowała modyfikacja, która przenosi podstawową wersję oraz pierwszy dodatek na VR. Ostatnio wypuszczono także mod do Episode Two, co sprawia, że można już delektować się kompletnym wydaniem produkcji.

Zadebiutowała modyfikacja przenosząca Half-Life 2: Episode Two na gogle do rzeczywistości wirtualnej. Gracze mogą liczyć na szereg usprawnień dostosowujących pozycję do nowego środowiska.

Rezultat pracy moderów jest dosyć imponujący. Ich dzieło oferuje pełnoprawne doświadczenie w VR i wiele funkcji charakterystycznych dla gier robionych specjalnie z myślą o tego typu sprzęcie. Zmiana broni odbywa się poprzez intuicyjne kołowe menu. Do dyspozycji graczy oddano również w pełni funkcjonalne przyrządy celownicze. Kontrolowana postać przechowuje amunicję w kontenerze znajdującym się na ramieniu, więc proces przeładowania wykorzystywanego uzbrojenia odbywa się poprzez wykonanie odpowiedniego ruchu w rzeczywistym świecie. Ciekawostką jest dodanie obsługi dla kamizelek bHaptics, które dynamicznie reagują na otrzymywane w grze obrażenia.

Minimalne wymagania sprzętowe Zalecane wymagania sprzętowe Procesor Intel Core i5-4590 / AMD Ryzen 5 1600 Intel Core 8. generacji / AMD Ryzen 3000 Pamięć 8 GB RAM 16 GB RAM Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060 /

AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce GTX 1080 /

AMD Radeon RX 5700 Miejsce na dysku 10 GB 10 GB System operacyjny Windows 10 Windows 10

Twórcy modyfikacji zadbali także o osoby, które źle znoszą obcowanie z wirtualną rzeczywistością. Gra oferuje możliwość szybkiego przeładowania, a także teleportacyjnej formy poruszania się. Sekcje, w których postać przemieszcza się za pomocą pojazdów, mogą być rozegrane poza trybem VR. Mod oferuje wsparcie dla wszystkich rodzajów gogli zgodnych ze SteamVR, czyli Meta Quest, Valve Index, zestawów HTC oraz innych. Wymagania sprzętowe nie są zbyt wygórowane, jak na dzisiejsze standardy. Oczywiście niezbędny jest sporo lepszy sprzęt niż w przypadku zwykłej wersji gry, nie powinno to jednak stanowić bariery dla posiadaczy zestawów do wirtualnej rzeczywistości.

Mod znajduje się ciągle w wersji beta, ale już teraz jest w pełni grywalny. Można go pobrać za darmo na Steamie. Edycja obejmująca Episode Two wymaga naturalnie posiadania w bibliotece standardowej wersji tego epizodu. Dodatkowo na tym samym dysku należy mieć zainstalowany Episode One w wersji VR. W planach są też zmiany obejmujące grafikę gry. Moderzy zamierzają w przyszłości ulepszyć tekstury, oświetlenie i wykrywanie kolizji, ale całość ma pozostać wierna oryginalnej stylistyce. Zestawy do rzeczywistości wirtualnej potrzebują większej liczby dobrych gier. Udostępnienie na tego typu urządzeniach pełnej wersji Half-Life 2, wraz z dwoma dodatkowymi epizodami, jest ważnym krokiem naprzód.

Źródło: TechSpot