Half-Life Alyx: Levitation - darmowa modyfikacja dostępna do pobrania. Zapowiada się kilka godzin świetnej zabawy

Wielu posiadaczy gogli VR jest zgodnych co do tego, że gra pt. Half-Life Alyx to jak dotąd niedościgniony, VR-owy tytuł. Dlatego też tak miło jest mi poinformować, że na Steam trafiła właśnie nowa, nieoficjalna modyfikacja do tego właśnie tytułu. Radość jest tym większa, że mod wygląda na naprawdę dopracowany, zdaniem twórców powinien też rozszerzyć podstawowy gameplay o ok. 3-4 godziny.

Half-Life Alyx: Levitation to efekt kilkunastu miesięcy prac animatora SFM Coreya Laddo oraz projektanta poziomów - Shawna Snellinga. To właśnie dzięki tym dwóm panom ponownie wcielimy się w główną bohaterkę, która podąży tropem rebeliantów Barry'ego i Mayi. Para zniknęła wszak zaraz po odkryciu tajemniczego, lewitującego w powietrzu budynku. Nowa historia ma się zawierać w 8 poziomach. Poniżej trailer z okazji premiery tej modyfikacji:

Gra Half-Life Alyx została wydana wyłącznie na platformie Steam VR 23 marca 2020 r. i jest dołączana do wszystkich zamówień gogli Valve Index. Produkcja spotkała się z szerokim uznaniem krytyków (średnia ocena recenzji w serwisie Metacritic to 93/100 pkt.) i zdobyła kilka nagród, w tym za najlepszą grę VR/AR na The Game Awards 2020. Jeśli przejdziesz już rozszerzenie o tytule Levitation (dostępne w Warsztacie Steam za darmo), to być może zechcesz sprawdzić też rozszerzenie Incursion. Trzeba jednak wiedzieć, że tu rozgrywka oparta jest o pozbywanie się fali przeciwników, a nie tak jak w przypadku Levitation - głównie na narracji.

