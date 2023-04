Half-Life Alyx - mod, na który wielu czekało. Teraz będzie można przejść kampanię w całości bez gogli VR

Świetnie przyjęta pozycja z Alyx w roli głównej jest oczywiście docelowo przeznaczona do rozgrywki w wirtualnej rzeczywistości, ale nie brakuje prób obejścia tej kwestii. Praktycznie od pierwszych chwil premiery starano się umożliwić zapoznanie z tytułem bez konieczności drogiego wydatku w postaci gogli. Dotychczasowe próby nie powalały jednak zbytnio na kolana. Ale dzięki pewnej grupie modderów oczekiwany przez wielu przełom najwyraźniej nastąpił.

Modderzy wreszcie wypracowali rozwiązanie, dzięki któremu całą historię Half-Life Alyx można przejść bez załatwiania sobie gogli VR.

Jak ogłosił zespół GB_2 Development Team, udało mu się wprowadzić mod pozwalający wprowadzić w pełni grawitacyjne rękawice wraz z całym potrzebnym zapleczem. Podkreślono przy tym, że prace nie zostały w pełni zakończone i projekt będzie jeszcze udoskonalony. Fakt faktem, nawet prezentacja wideo pokazuje, że na pewno nie jest to perfekcyjne ujęcie. Natomiast to co już jest, sprawdzić możecie na stronie modyfikacji. Zawarto tam również szczegółowe informacje, w jaki sposób wprowadzano substytut sterowania z wersji VR.

Half-Life: Alyx pojawił się na rynku w marcu 2020 roku, jak na grę przeznaczoną wyłącznie na VR sprzedając się naprawdę dobrze i zbierając na ogół znakomite oceny wśród graczy i recenzentów. Valve pozwala nam się wcielić w znaną fanom serii tytułową bohaterkę w okresie pomiędzy pierwszą a drugą odsłoną kultowej serii. Alyx Vance wraz z ojcem starają się wpaść na pomysł, jak pokonać okupantów z Kombinatu, którzy pojawili się na naszej planecie po straszliwych wydarzeniach mającymi miejsce w laboratorium Black Mesa.

Źródło: WCCFtech