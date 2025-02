Steam Deck oficjalnie wspiera grę Ratchet & Clank: Rift Apart. Czy znaczek od Valve przekłada się na dobre działanie?

Pecetowa premiera wyczekiwanej przez sporą część graczy gry Ratchet & Clank: Rift Apart jest już za nami. Dość dużym zaskoczeniem dla wielu posiadaczy Steam Decka był fakt, że od momentu jej dostępności na Steamie, widniał przy niej znaczek Steam Deck Verified. W teorii ma to oznaczać, że tytuł został przetestowany na urządzeniu i jego działanie powinno być co najmniej satysfakcjonujące - wiemy natomiast, jak to potrafi wyglądać w praktyce. Jak jednak sytuacja klaruje się tym razem?

Ratchet & Clank: Rift Apart to do niedawna ekskluzywny tytuł na konsolę Sony PlayStation 5, który właśnie zawitał na komputery osobiste. Steam Deck poniekąd także do nich należy - czy jest w stanie sobie poradzić z nową produkcją od Insomniac Games?

Minimalne pecetowe wymagania omawianej gry są na tyle niskie, że Steam Deck, którego wydajność graficzna oceniana jest w zakresie kart graficznych Nvidia GTX 950 / 1050, powinien sobie z nią poradzić. Tym bardziej że studio odpowiedzialne za stworzenie Ratchet & Clank: Rift Apart - Insomniac Games - udostępniło "iksa" / tweeta na portalu X (dawny Twitter), z którego można się dowiedzieć, że gra otrzymała znaczek Steam Deck Verified. Na pierwsze testy nie trzeba było długo czekać, albowiem w serwisie YouTube na kanale Super Nintendad niemal od razu została udostępniona transmisja na żywo, która obrazowała wydajność Steam Decka w różnych ustawieniach.

Minimalne Rekomendowane High Procesor Intel Core i3-8100

AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11400

AMD Ryzen 5 5600 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 960

AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

AMD Radeon RX 6800 Pamięć RAM 8 GB 16 GB 16 GB Miejsce na dysku 75 GB HDD (SSD zalecany) 75 GB SSD 75 GB SSD System Windows 10 64-bit (wersja 1909 lub nowsza) Windows 10 64-bit (wersja 1909 lub nowsza) Windows 10 64-bit (wersja 1909 lub nowsza) Detale, rozdzielczość 1280x720, 30 FPS

Detale Very Low 1920x1080, 60 FPS

Detale Medium 2560x1440, 60 FPS lub 3840x2160, 30 FPS

Detale High

Domyślnie ustawienia obejmowały włączoną synchronizację obrazu, technologię AMD FSR 2.1, a także DRS (Dynamic Resolution Scaling, ustalona wartość - 30). Z kolei opcje graficzne opierały się głównie na średnich "nastawach", z cieniami, które pozostały na niższych ustawieniach. Taka konfiguracja pozwalała na rozgrywkę w stałych 30 FPS. Zmiana opcji DRS na 45 pozwalała osiągnąć jeszcze wyższy "klatkaż", który wahał się w okolicach 40 FPS. Całkiem nieźle, jak na "staruszka", jakim jest Steam Deck. Przestawienie ustawień graficznych na niskie oraz bardzo niskie przekładało się na nieznaczny wzrost FPS. Jednak wyłączenie wszystkich wspomnianych "polepszaczy" ukazało prawdę - gra na średnich ustawieniach osiąga maksymalnie 30 kl/s z chwilowymi spadkami do 28. Nadal jest to całkiem dobry wynik, natomiast warto skorzystać ze wszystkich dostępnych opcji, aby cieszyć się płynniejszą rozgrywkę. Cały materiał wideo jest dostępny poniżej.

Źródło: YouTube@Super Nintendad