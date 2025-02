Ray Tracing w grze Ratchet & Clank: Rift Apart tymczasowo nie będzie dostępny dla kart AMD Radeon

Dzisiaj na PC zadebiutuje kolejna gra od PlayStation Studios - tym razem mowa o platformowej grze akcji czyli Ratchet & Clank: Rift Apart. Za komputerowy port odpowiada zespół z Nixxes Software, który tym razem współpracuje także z NVIDIĄ. W PC-owej wersji Ratcheta możemy zatem liczyć na szereg technik od producenta kart GeForce, w tym DLSS (zarówno Super Resolution jak i Frame Generation), Reflex, metody antyaliasingu DLAA czy RTX IO. Gra oczywiście obsługuje również śledzenie promieni w czasie rzeczywistym, co było już widoczne w wersji na konsolę PlayStation 5. Okazuje się jednak, że w momencie premiery RT nie będzie obsługiwane... na kartach AMD.

Dzisiaj na PC zadebiutuje gra Ratchet & Clank: Rift Apart, która zaoferuje wsparcie dla Ray Tracingu (odbicia, cienie oraz okluzja otoczenia). Okazuje się jednak, że śledzenie promieni w momencie premiery gry nie będzie dostępne dla kart graficznych AMD Radeon.

Ratchet & Clank: Rift Apart już na PlayStation 5 mógł pochwalić się bardzo ładnymi odbiciami z użyciem RT. Na PC, dzięki śledzeniu promieni, ulepszono również cienie oraz okluzję otoczenia. Na chwilę przed premierą gry, Nixxes Software potwierdziło jednak obecność pewnych problemów z działaniem RT na kartach AMD Radeon (seria RX 6000 oraz RX 7000), skutkiem czego Ray Tracing na premierę nie będzie obsługiwany przez te karty. Brzmi to co najmniej zaskakująco, biorąc pod uwagę że RT jest dostępne od pierwotnej premiery na PS5, które to w końcu bazuje na podzespołach od AMD.

Nixxes Software pracuje obecnie z AMD, by jak najszybciej wyeliminować problemy, więc spodziewamy się że w ciągu kolejnych dni Ray Tracing jednak pojawi się także na kartach Radeon RX 6000 oraz Radeon RX 7000. Tymczasem NVIDIA w kolejnych materiałach chwali się możliwościami m.in. DLSS 3 (czyli z Frame Generation) jak również dekompresją danych z pomocą GPU (RTX IO), co istotnie wpływa na skrócenie czasu ładowania tekstur czy samej gry.

Źródło: WCCFTech