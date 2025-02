Ratchet & Clank: Rift Apart PC z pełnymi wymaganiami sprzętowymi. Gra wykorzysta DirectStorage w wersji 1.2

Kilka tygodni temu potwierdzono prace nad komputerową wersją kolejnej gry z PlayStation - tym razem na rynek trafi Ratchet & Clank: Rift Apart z 2021 roku. Hit studia Insomniac Games zadebiutuje na PC dokładnie za 2 tygodnie - 27 lipca. Teraz poznaliśmy garść nowych informacji na temat nadchodzącej wersji produkcji, w tym przede wszystkim oficjalne wymagania sprzętowe. Ratchet & Clank: Rift Apart ponadto jako pierwsza gra wykorzysta DirectStorage w wersji 1.2.

Studia Insomniac Games oraz Nixxes opublikowali wymagania sprzętowe gry Ratchet & Clank: Rift Apart. Gra jako pierwsza wykorzysta technologię DirectStorage w wersji 1.2 z dekompresją danych na GPU.

Ratchet & Clank: Rift Apart to kolejna gra, która skorzysta z technologii DirectStorage, jednak w tym wypadku mowa o najnowszej wersji 1.2. Umożliwia ona otwierać pliki w trybie buforowanym, co przyda się wolniejszym dyskom HDD. W ten sposób twórcy gier mogą poniekąd maskować niższą wydajność HDD względem SSD w kontekście przenoszenia danych bezpośrednio do GPU. Prawdopodobnie to wykorzystanie DirectStorage 1.2 pozwoliło na wprowadzenie w minimalnych wymaganiach sprzętowych dysków HDD, choć Ratchet & Clank: Rift Apart był projektowany z myślą o SSD (a przynajmniej tak deklarują twórcy).

Minimalne Rekomendowane High Procesor Intel Core i3-8100

AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11400

AMD Ryzen 5 5600 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 960

AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

AMD Radeon RX 6800 Pamięć RAM 8 GB 16 GB 16 GB Miejsce na dysku 75 GB HDD (SSD zalecany) 75 GB SSD 75 GB SSD System Windows 10 64-bit (wersja 1909 lub nowsza) Windows 10 64-bit (wersja 1909 lub nowsza) Windows 10 64-bit (wersja 1909 lub nowsza) Detale, rozdzielczość 1280x720, 30 FPS

Detale Very Low 1920x1080, 60 FPS

Detale Medium 2560x1440, 60 FPS lub 3840x2160, 30 FPS

Detale High

Amazing Ray Tracing Ultimate Ray Tracing Procesor Intel Core i5-11600K

AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 9 5900X Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6800 XT NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XTX Pamięć RAM 16 GB 32 GB Miejsce na dysku 75 GB SSD 75 GB SSD System Windows 10 64-bit (wersja 1909 lub nowsza) Windows 10 64-bit (wersja 1909 lub nowsza) Detale, rozdzielczość 2560x1440, 60 FPS lub 3840x2160, 30 FPS

Detale High

Ray Tracing: High 3840x2160, 60 FPS

Detale High

Ray Tracing: Very High

Wymagania sprzętowe podzielono na pięć kategorii: Minimalne, Rekomendowane, High, Amazing Ray Tracing oraz Ultimate Ray Tracing. Wymagania na pierwszy rzut oka nie prezentują się jakoś nadzwyczaj wysoko, a przynajmniej tak długo jak nie odpalamy Ray Tracingu na najwyższym poziomie - tutaj do 4K i 60 FPS-ów potrzebujemy takich kart jak NVIDIA GeForce RTX 4080 lub AMD Radeon RX 7900 XTX. Twórcy dodają jednak adnotację, że dla najlepszej wydajności rekomendowane jest uruchomienie DLSS w trybie Performance. Gra od momentu premiery będzie obsługiwać szereg technik skalowania obrazu: DLSS (zarówno Super Resolution jak i Frame Generation), AMD FSR 2, Intel XeSS oraz wewnętrzne rozwiązanie Insomniac - IGTI - które pojawiło się również w ostatnich grach z serii Marvel's Spider-Man. Ray Tracing w grze z kolei będzie wykorzystany do poprawy trzech elementów graficznych: odbić, cieni oraz okluzji otoczenia. Grę możemy zamówić w cenie 259 złotych.

Źródło: Insomniac Games