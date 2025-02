Prezes SK Group podchodzi do AI z pewną dozą ostrożności. Porównuje obecne trendy do gorączki złota

Branża nowych technologii jest w większości zachwycona potencjałem, który wykazuje sztuczna inteligencja. Wydaje się, że elementy AI zaczynają pojawiać się wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Boom zatem trwa w najlepsze, ale nie wszyscy podchodzą do niego w równie entuzjastyczny sposób. Oprócz narzekań klientów, którzy powoli zaczynają odczuwać przesyt, bardziej sceptyczne stanowisko prezentuje także prezes SK Group, czyli spółki, do której należy firma SK hynix.

Prezes SK Group - Chey Tae-won - wykazuje dużą ostrożność w stosunku do rynku sztucznej inteligencji. Według niego można dostrzec tutaj oznaki charakterystyczne dla gorączki złota z XIX wieku.

Liderem na rynku AI pozostaje niemal od samego początku NVIDIA. Ten segment odpowiada obecnie za większość przychodów spółki. Prezes SK Group - Chey Tae-won - ostrzega jednak, że to się może w przyszłości zmienić. Podczas niedawnej konferencji w Korei Południowej porównał rynek AI do czasów amerykańskiej gorączki złota z XIX wieku. Jak argumentuje, w czasach tych panował boom między innymi na kilofy i jeansy, które były wykorzystywane przez poszukiwaczy cennego kruszcu. Kiedy jednak łatwo dostępne złoto się skończyło, pojawiło się załamanie sprzedaży tych produktów. Tak samo w ocenie Chey Tae-wona może być w przypadku sztucznej inteligencji. Bez pieniędzy klientów boom na AI może szybko przeminąć, podobnie jak przeminęła gorączka złota.

W słowach prezesa SK Group może być sporo prawdy. Dalszy boom na sztuczną inteligencję jest w znacznej mierze uzależniony od tego, czy klienci będą skłonni dopłacać do produktów wykorzystujących tę technologię. Na rynku konsumenckim pojawiają się pierwsze głosy sugerujące zmęczenie wszechobecnym AI, a przecież jesteśmy dopiero na początku jej rozwoju. Chey Tae-won przewiduje, że NVIDIA jeszcze przez trzy lata będzie pozostawała w gronie firm o najwyższej kapitalizacji rynkowej. Później może się to zmienić, jeśli dojdzie do załamania panującej na rynku hossy. Przyczynić się mogą do tego też inne firmy, takie jak AMD czy nawet Arm, jeśli będą w stanie dostarczyć konkurencyjne produkty za odpowiednio niższą cenę. Warto odnotować, że słowa prezesa SK Group to rzadkość w branży nowych technologii. Zazwyczaj panują tu bowiem bardziej entuzjastyczne nastroje w stosunku do AI.

Źródło: Tom's Hardware