Polska: normy promieniowania elektromagnetycznego 100x wyższe

Do tej pory w naszym kraju mogliśmy cieszyć się aż 100 razy niższym promieniowaniem pola elektromagnetycznego niż w innych krajach Europy. Z tym rokiem, wraz z rozporządzeniem ministra zdrowia dotychczasowe normy ulegną zmianie, by Polska mogła dostosować się do norm Unii Europejskiej. Jak można się domyślić, dopuszczalne zakresy zostaną zwiększone. Jak donosi PAP oraz Business Insider Polska, jest to działanie konieczne. W przeciwnym razie, Polska nie byłaby w stanie zbudować dobrze działającej sieci 5G. Resort zdrowia uspakaja i podkreśla, że obecnie nie ma podstaw do osądów, jakoby nowe normy wpływały na zagrożenie zdrowia czy życia.

Wspomniane powyżej rozporządzenie zwiększa dopuszczalne normy promieniowania pola elektromagnetycznego do 10 W na metr kwadratowy (gęstość mocy) i 61 V na metr (składowa elektryczna) dla częstotliwości z zakresu 2 - 300 GHz. Jest to więc nic innego, jak standard wywodzący się z ustaw Unii Europejskiej, zaaprobowany (pisząc nawiasem) przez Światową organizację Zdrowia. Do tej pory, jako pozostałość po standardach jeszcze z ZSRR, w naszym kraju normy te były stokrotnie niższe, czyli wynoszące tylko 0.1 W na metr kwadratowy. Zdaniem pracowników resortu cyfryzacji, brak podniesienia norm poskutkowałby w najbliższym czasie brakiem możliwości obsługi stale rozrastającej się sieci mobilnej.

Innymi słowy, nie obsłużylibyśmy transmisji 5G, będącej przecież odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na transmisję danych. Zdaniem resortu zdrowia, nie ma naukowych podstaw do występowania ostrych, przewlekłych lub skumulowanych niekorzystnych zagrożeń dla zdrowia wynikających z ekspozycji w polu elektromagnetycznym o częstotliwościach radiowych na poziomach poniżej dopuszczalnych poziomów określonych w załączniku do rozporządzenia. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o 5G i związanych z nią zagrożeniach, zapraszam do zapoznania się z tekstem Technologia łączności 5G - czy i jak tak naprawdę szkodzi zdrowiu?

Źródło: Business Insider