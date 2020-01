Od jutra w aptekach obowiązywać będą tylko e-recepty

Już jutro, czyli 8 stycznia 2020 w życie wejdą e-recepty. W związku z tym czeka nas bezsprzecznie cyfrowa rewolucja zarówno w aptece jak i u lekarza. Rewolucja ta będzie jednak miała nie tylko pozytywne znaczenie, ale również (przynajmniej początkowo) wprowadzi sporo zamieszania i zrodzi wiele pytań. Cieszy fakt, że problemem przestanie być odszyfrowywanie, co też lekarz napisał na recepcie, a także to, że już nigdy nie zawieruszymy czy nie zniszczymy recepty. Problem w tym (jak przy każdych podobnych zmianach) jak poradzą sobie z tym mniej zaznajomieni z technologią obywatele, zwłaszcza osoby starsze. Poniżej znajdziecie formy, jakie przybierze e-recepta oraz odpowiedzi na najważniejsze wątpliwości.

E-recepta to elektroniczny odpowiednik tradycyjnej recepty papierowej. Po wystawieniu przez lekarza trafia ona do systemu na Internetowe Konto Pacjenta. Aby odbierać recepty e-mailem lub SMS-em trzeba uprzednio założyć swoje Internetowe Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl, a po zalogowaniu w zakładce „Moje konto” wybrać rodzaj powiadomienia (e-mail lub SMS, albo oba łącznie). Na szczęście nie będziemy ograniczeni do przedkładania w aptece wiadomości e-mail czy SMS-a. Lekarz będzie też po prostu mógł wydrukować tzw. wydruk informacyjny dotyczący e-recepty, co przypominać będzie zresztą receptę tradycyjną.

E-recepta, czyli recepta w formie elektronicznej to wybór jednej z trzech wersji w postaci:

wydruku informacyjnego,

wiadomości SMS z 4-cyfrowym kodem dostępu do recepty,

wiadomości e-mail z PDF-em zawierającym informację o recepcie.

Jak donosi Dziennik Zachodni, Ministerstwo Zdrowia i NFZ już premiuje lekarzy, którzy wprowadzają cyfryzację w placówkach medycznych. Lekarze już dziś mogą liczyć na dodatkowe finansowanie za zakładanie Internetowych Kont Pacjenta czy też za wystawianie e-recepty. Z danych firmy IT wynika, że średni czas wystawienia e-recepty zajmuje 18 sekund, zaś dzięki Elektronicznej Dokumentacji Medycznej lekarz zyskuje blisko 20 proc. czasu dziennie.

