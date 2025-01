Phanteks przedstawia nową serię zasilaczy komputerowych ATX AMP GH i chłodzenie powietrzne dla procesora Polar ST5

Phanteks właśnie wprowadził na rynek nową wersję swojego niedrogiego i smukłego chłodzenia, Polar ST5, wraz z nową serią zasilaczy ATX pod nazwą AMP GH. Nowe jednostki PSU charakteryzują się standardem PCIe 5.1, zgodnością z ATX 3.1, certyfikatem 80 PLUS Platinum oraz ulepszonymi złączami 12V-2x6. Polar ST5 został natomiast wyposażony w miedziane ciepłowody i 120 mm wentylatory M25, a jego konstrukcja nie nachodzi na banki pamięci RAM.

Phanteks Polar ST5 to smukłe chłodzenie powietrzne przeznaczone dla procesorów kompatybilnych z podstawkami AMD: AM4 i AM5 oraz Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011 i LGA 2066. Cooler ma wymiary 120 mm szerokości, 50 mm głębokości i 154 mm wysokości. Konstrukcja oparta jest na miedzianych ciepłowodach oraz aluminiowym radiatorze z 50 finami. Produkt wyposażono w 120 mm wentylator M25 z podświetleniem LED RGB, który pracuje w zakresie od 400 RPM do 2000 RPM. Wentylator charakteryzuje się przepływem powietrza na poziomie 84,26 CFM oraz ciśnieniem statycznym wynoszącym 2,67 mmH2O. Maksymalny generowany hałas wynosi 35,7 dB. W zestawie z chłodzeniem znajduje się pasta termoprzewodząca o przewodności cieplnej 4,3 W/mK. Polar ST5 powinien znaleźć się w sprzedaży do końca sierpnia 2024 r. Model wyceniono na 29,90 euro, czyli około 128 zł.

Seria zasilaczy AMP GH składa się z trzech modeli o różnych mocach: 750 W, 850 W i 1000 W. Pierwsze dwa z wymienionych produktów posiadają certyfikat 80 PLUS Gold, natomiast najmocniejszy wariant jest certyfikowany 80 PLUS Platinum. Wymiary nowych jednostek PSU to 140 mm długości, 150 mm szerokości i 86 mm wysokości. Każdy z zasilaczy został wyposażony w modularne oplecione okablowanie, które zawiera przewód z złączem 12V-2x6 o długości 720 mm. Dodatkowo, na wyposażeniu znajdują się dwa złącza EPS 4+4-pin, cztery konektory PCIe 6+2pin, sześć złącz SATA oraz dwa konektory typu MOLEX. Za chłodzenie elektroniki zasilaczy odpowiada 120 mm wentylator z łożyskiem hydraulicznym. Produkty są już dostępne w przedsprzedaży w białej i czarnej kolorystyce, a ich ceny w Europie prezentują się następująco:

Phanteks AMP GH 750 W czarny - 99,90 euro, około 429 zł

Phanteks AMP GH 750 W biały - 109,90 euro, około 472 zł

Phanteks AMP GH 850 W czarny - 119,90 euro, około 515 zł

Phanteks AMP GH 850 W biały - 129,90 euro, około 558 zł

Phanteks AMP GH 1000 W czarny - 149,90 euro, około 643 zł

Phanteks AMP GH 1000 W biały - 159,90 euro, około 686 zł

Źródło: Phanteks