Corsair RS120 i RS140 - nowe modele wydajnych wentylatorów PC w wariantach bez RGB i z adresowalnym podświetleniem LED

Corsair w ostatnim czasie odświeża swoją ofertę wentylatorów komputerowych, wprowadzając kolejne serie produktów. Tym razem na półkach sklepowych pojawi się tańszy odpowiednik niedawno prezentowanej serii Corsair RX, mowa tutaj o serii Corsair RS. Nowe wentylatory oferują dobre parametry i są dostępne w wersjach bez RGB oraz z podświetleniem LED ARGB. Jednakże zabraknie tutaj kompatybilności z autorskim ekosystemem iCUE LINK.

Corsair RS to seria składająca się z czterech modeli wentylatorów i ośmiu zestawów. Jest to tańsza kuzynka serii RX, jednakże pozbawiona kompatybilności z autorskim ekosystemem podświetlenia iCUE LINK.

Nowa seria Corsair RS debiutuje również jako standardowo preinstalowane wentylatory w serii obudów PC Corsair 3500X. Konsumenci mają do wyboru modele bez podświetlenia RGB: RS120 i RS140 oraz modele z oświetleniem LED: RS120 ARGB i RS140 ARGB. Modele o szerokości 120 mm cechują się prędkością obrotową w zakresie od 420 RPM do 2100 RPM, ciśnieniem statycznym od 0,2 mmH2O do 4,15 mmH2O oraz przepływem powietrza na poziomie od 13,3 CFM do 72,8 CFM. Natomiast modele o szerokości 140 mm wykazują się prędkością obrotową od 330 RPM do 1700 RPM, ciśnieniem statycznym od 0,11 mmH2O do 3,46 mmH2O oraz przepływem powietrza w zakresie od 14,6 CFM do 95,5 CFM.

Corsair RS120 Corsair RS140 Szerokość 120 mm 140 mm Grubość 25 mm 25 mm Minimalna prędkość obrotowa 420 RPM 330 RPM Maksymalna prędkość obrotowa 2100 RPM 1700 RPM Ciśnienie statyczne powietrza 4,15 mmH2O 3,46 mmH2O Przepływ powietrza 72,8 CFM 95,5 CFM Minimalna głośność 10 dB 10 dB Maksymalna głośność 36 dB 36 dB Rodzaj łożyska Magnetic Dome Magnetic Dome Zgodność z ICUE LINK Nie Nie Kolorystyka Czarna i biała Czarna i biała

Wszystkie wentylatory Corsair RS generują hałas na poziomie od 10 dB do 36 dB i wspierają tryb pracy Zero RPM. Nowa seria posiada również łożyska z kopułką magnetyczną, dzięki czemu konsumenci otrzymują trwałe, choć nie najcichsze łożyska na rynku. Nowe wentylatory są już dostępne w sprzedaży w Polsce, a ceny poszczególnych zestawów prezentują się następująco:

Źródło: Corsair