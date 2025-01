Corsair wprowadza do oferty oszklone obudowy PC z serii 3500X, do których zmieścimy nawet 10 wentylatorów ICUE LINK

W ostatnim czasie bardzo popularne stały się obudowy komputerowe typu "akwarium", czyli takie, które posiadają panel boczny, frontowy, a niejednokrotnie również górny wykonany ze szkła hartowanego. Wiele producentów zaczyna oferować łudząco podobne produkty, a nie inaczej jest w przypadku nowej serii obudów PC 3500X od Corsair. Jednakże obudowy Corsaira posiadają pewne różnice, które mogą przemawiać za zakupem któregoś z dostępnych modeli.

Nowa seria obudów od Corsair wyróżnia się mniejszą szerokością i możliwością instalacji wentylatorów 140 mm w porównaniu do typowych konstrukcji tego typu, takich jak Phanteks NV5 MKII. Premierowa seria składa się z trzech modeli: 3500X, 3500X ARGB i 3500X RGB LINK. Pierwszy model, 3500X, to "goła" obudowa bez wentylatorów. Model 3500X ARGB posiada trzy wentylatory RS120 ARGB, natomiast 3500X RGB ICUE LINK wyposażono w wentylatory iCUE LINK RX120 z preinstalowanym kontrolerem RGB. Obudowa ma długość 460 mm, wysokość 506 mm i szerokość 240 mm. Modele z serii 3500X mogą pomieścić karty graficzne o długości do 410 mm, chłodzenia powietrzne procesora o wysokości do 170 mm oraz zasilacze ATX o długości do 180 mm. Otrzymujemy również możliwość zainstalowania płyt głównych z serii ASUS BTF i MSI Project Zero w formatach E-ATX, ATX, Micro-ATX i Mini-ITX.

W Corsair 3500X można zamontować do 10 wentylatorów 120 mm w konfiguracji: trzy sztuki na dole, górze i boku obudowy oraz jedna sztuka na tyle. Istnieje również możliwość instalacji dwóch wentylatorów 140 mm na górze i boku oraz jednej sztuki na dole obudowy. Konstrukcja pozwala także na montaż chłodnic o rozmiarach: 120 mm, 240 mm, 280 mm i 360 mm. Na panelu I/O znajdziemy złącze USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa porty USB 3.2 Gen 1 typu A oraz Combo Jack 3,5 mm dla audio i mikrofonu. Nowa seria obudów PC jest już dostępna w sprzedaży, a ceny poszczególnych modeli w Polsce wyglądają następująco:

Źródło: Corsair