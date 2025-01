Phanteks NV5 MKII - premiera odświeżonej, popularnej obudowy PC. Umożliwiono montaż płyt głównych ASUS BTF i MSI Project Zero

Phanteks NV5 to popularna obudowa PC, która oferuje front i bok ze szkła hartowanego oraz bardzo dobre chłodzenie podzespołów komputerowych dzięki przemyślanemu ulokowaniu wentylatorów. Teraz holenderski producent postanowił odświeżyć swój produkt, wprowadzając wersję z dopiskiem MKII. Nowa obudowa oferuje możliwość montażu płyt głównych z rewersyjnymi złączami zasilania, takimi jak ASUS BTF i MSI Project Zero.

Od dłuższego czasu na rynku dostępna jest obudowa Phanteks NV5 oraz jej większy brat Phanteks NV7. Teraz holenderska firma zdecydowała się odświeżyć ten pierwszy model. Obudowa NV5 MKII ma wymiary 632 mm długości, 574 mm wysokości i 331 mm szerokości. Pomieści powietrzne chłodzenie procesora o wysokości do 180 mm, karty graficzne o długości do 440 mm i wysokości do 170 mm oraz zasilacze ATX o długości do 230 mm. Obudowa PC nadal pozwala na montaż ośmiu wentylatorów 120 mm: jednego z tyłu, jednego na dole oraz po trzy na bocznej i górnej ściance. Zatem, w tym zakresie, nie wprowadzono żadnych zmian w porównaniu do poprzedniej wersji modelu.

Phanteks NV5 MKII pozwala na zainstalowanie chłodnicy 120 mm z tyłu oraz 360 mm na bocznej i górnej ściance. Panel I/O (ulokowany na topie obudowy) niezmiennie oferuje dwa porty USB 3.0 typu A, port USB 3.2 Gen 2 typu C, złącze Jack 3,5 mm dla mikrofonu i słuchawek oraz dwa przyciski do kontrolowania podświetlenia LED RGB. Reasumując odświeżenie modelu sprowadza się jedynie do możliwości instalacji płyt głównych z serii ASUS BTF i MSI Project Zero w formatach E-ATX, ATX, Micro-ATX i Mini-ITX. Produkty będą dostępne w Europie w drugiej połowie lipca 2024 roku. Phanteks wycenił czarny wariant obudowy na 109,99 euro, a więc około 469 zł oraz białą wersję kolorystyczną na 119,99 euro, czyli okolice 511 zł.

Źródło: Phanteks