Hyte Y70 Touch Infinite - powrót obudowy komputerowej z dotykowym ekranem. Producent wysłuchał swoich klientów

Po zaprzestaniu produkcji modelu Y70 Touch w lutym 2024 roku, Hyte obiecała swoim klientom poprawienie oprogramowania i ekranu dotykowego w swoich wysokobudżetowych obudowach komputerowych. Teraz amerykańska firma zaprezentowała odświeżony i poprawiony model Y70 Touch Infinite, który zaoferuje klientom nowy ekran o rozdzielczości 2,5K i rozmiarze 14,5 cala. Zerknijmy zatem, co oferuje ta nietypowa obudowa PC.

Hyte Y70 Touch Infinite to odświeżona wersja wysokobudżetowej obudowy komputerowej Y70 Touch, który został wycofany z produkcji w lutym 2024 roku. Powrót produktu przynosi nam całkowicie nowy dotykowy ekran o rozdzielczości 2,5K i rozmiarze 14,5 cala.

Hyte Y70 Touch Infinite to duża obudowa komputerowa o wymiarach 320 mm szerokości, 470 mm długości, 470 mm wysokości i pojemności 70,7 litra. Produkt posiada dwa panele ze szkła hartowanego oraz perforowane panele tylne i górny. Obudowa pomieści płyty główne w formatach ITX, mATX, ATX i EATX. Wnętrze konstrukcji jest przystosowane do montażu kart graficznych o długości do 422 mm i grubości do 105 mm, przy wykorzystaniu jedynego możliwego montażu wertykalnego (pionowego). Do połączenia układu graficznego z płytą główną służy riser PCIe 4.0. W obudowie zmieścimy również chłodzenia cieczą AiO o rozmiarze od 120 mm do 360 mm i grubości do 68 mm na górze, a do 125 mm na bocznej ściance. Istnieje również możliwość instalacji chłodnicy 120 mm i 140 mm z tyłu. Przewidziano również przestrzeń dla dużych chłodzeń powietrznych o wysokości do 180 mm.

Obudowa nie jest wyposażona w preinstalowane wentylatory. Jednakże otrzymujemy możliwość montażu trzech jednostek 120 mm lub dwóch 140 mm o maksymalnej grubości 32 mm na dole i górze obudowy oraz na bocznej ściance (wymiennie z chłodzeniem wodnym). Na tyle natomiast zainstalujemy jeden wentylator 120 mm lub 140 mm. Obudowa zapewnia miejsce dla czterech nośników SSD 2,5 cala lub dwóch dysków HDD 3,5 cala. Pomieści także zasilacze ATX o długości do 235 mm. Na panelu I/O ulokowanym na dole znajdziemy jeden port USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa wejścia USB 3.2 Gen 1 typu A oraz jedno gniazdo combo jack 3,5 mm dla audio i mikrofonu.

Hyte Y70 Touch Infinite posiada również 14,5-calowy pojemnościowy ekran dotykowy, który wspiera technologię Multi-Touch. Ekran ten ma rozdzielczość 2,5K (688 x 2560, 183 PPI) oraz odświeżanie na poziomie 60 Hz. Charakteryzuje się jasnością na poziomie 350 nitów, współczynnikiem kontrastu 1500:1 oraz kątami widzenia 89 stopni i czasem reakcji wynoszącym 20 ms. Do obsługi wyświetlacza służy dedykowana aplikacja Hyte Nexus. Producent oferuje produkt w czterech wersjach kolorystycznych oraz wariancie bez wyświetlacza LED. Zapewniono również 3 lata gwarancji na omawianą obudowę PC i wyceniono ją na 379,99 dolarów i 429 euro, co w przeliczeniu daje nam około 1830 złotych z europejskim podatkiem VAT.

