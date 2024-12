Montech KING 95 i KING 95 Pro - premiera nowych obudów dla entuzjastów PC. Wyglądają jak kopia produktów Lian Li

Montech to stosunkowo młody producent na polskim rynku podzespołów PC. Jednak tajwańska marka jest związana z komputerami już od 2016 roku, a jej właścicielem jest przedsiębiorstwo Telon, które działa na rynku IT już od 30 lat. Teraz miała miejsce globalna premiera obudów KING 95 i KING 95 Pro, które cechują się całą masą innowacyjnych rozwiązań, choć niektóre z nich zdają się pozbawione sensu. Zobaczmy zatem, co mogą nam zaoferować.

Premiera Montech KING 95 i KING 95 Pro, czyli solidna propozycja obudów dla entuzjasty PC. To ciekawa alternatywadla produktów od Lian Li. Producent zadbał o mnogość możliwości, również tych kolorystycznych.

Na wstępie warto zaznaczyć, że Montech KING 95 i KING 95 Pro to w zasadzie ta sama obudowa różniąca się jedynie tym, że model z dopiskiem "Pro" posiada na wyposażeniu preinstalowane wentylatory RX140 PWM i RX120 PWM. Dwie 140 mm jednostki znajdują się na tacce obok płyty głównej, 3 sztuki 120 mm są zainstalowane na dole obudowy, a pojedynczy wentylator 120 mm znajduje się na tyle konstrukcji. Ogólnie warto zwrócić uwagę, że nowe produkty od Montech bardzo przypominają nie tak dawno wydane obudowy od Lian Li, mowa tutaj o modelach O11 Vision, O11D EVO RGB i O11D EVO XL. Zatem mamy do czynienia ze szklanym bokiem i frontem obudowy oraz rozbudowanym górnym panelem, który zawiera perforacje w linii poziomej, a od rzutu z góry szeroko otwarte otwory w kształcie fali. Podobny panel znajdziemy również od strony serwisowej obudowy, a na jej spodzie odszukamy standardowy wzór plastrów miodu. Wszystkie te miejsca zostały zaopatrzone również w filtry antykurzowe.

Warto w tym miejscu dodać, że producent podaje, że zastosowane szkło hartowane wytrzymuje równomierny nacisk aż 2400 KG. Dodatkowo na wyposażeniu produktu znajduje się również alternatywny panel frontowy w kształcie siatki mesh i dodatkowo ramka dla dwóch 140 mm wentylatorów na przodzie. Obudowa pomieści aż dwa zasilacze ATX o długości maksymalnej do 190 mm, kartę graficzną o długości maksymalnej aż 420 mm i chłodzenia powietrzne o wysokości do 175 mm. Możemy też zainstalować osiem nośników pamięci w formacie 2,5 cala lub pięć dysków HDD 3,5 cala. Jednak warto wiedzieć o tym, że jeżeli będziemy chcieli skorzystać z maksymalnej ich ilości, to producent rozwiązał to w nieco dziwny sposób. Gdyż trzy dyski (2,5 / 3,5 cala) będziemy mogli zainstalować na spodzie obudowy w zamian wentylatorów. Klatka na dyski pomieści za to dwa dyski HDD 3,5 cala lub trzy sztuki HDD/SSD 2,5 cala. Dodatkowo jest możliwość przykręcenia od strony serwisowej tacki płyty głównej dwóch dysków 2,5-calowych.

Nadto jesteśmy w stanie wyposażyć tę obudowę w radiatory do 360 mm na topie oraz do 280 mm na ściance bocznej. Natomiast na tyle możemy założyć tylko chłodnice 120 mm. Panelu I/O składa się z gniazd audio, dwóch USB 3.0 typu A oraz jednego USB typu C oraz przycisku do sterowania oświetleniem LED RGB i wyłącznika on/off. Montech KING 95 i KING 95 Pro są dostępne w czterech wersjach kolorystycznych: czerwonej, białej, czarnej i niebieskiej. Wszystkie te cechy powodują, że obudowa może być ciekawą alternatywą dla tańszych wariantów od Lian Li, choć na papierze wygląda na to, że królowie muszą się jednak skłonić tajwańskiemu cesarzowi, który zapewnia lepszą funkcjonalność. Jednakże jeżeli jesteście zainteresowani, którymś z licznych wariantów to producent już udostępnił możliwość składania zamówień w formie Pre-order w następujących cenach:

Montech KING 95 Czarny - 109 dolarów / ~437 zł bez VAT

Montech KING 95 Biały - 119 dolarów / ~477 zł bez VAT

Montech KING 95 Czerwony - 125 dolarów / ~501 zł bez VAT

Montech KING 95 Niebieski - 125 dolarów / ~501 zł bez VAT

Montech KING 95 Pro Czarny - 149 dolarów / ~597 zł bez VAT

Montech KING 95 Pro Biały - 159 dolarów / ~637 zł bez VAT

Montech KING 95 Pro Czerwony - 169 dolarów / ~677 zł bez VAT

Montech KING 95 Pro Niebieski - 169 dolarów / ~677 zł bez VAT

Źródło: Montech