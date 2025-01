Montech AIR 903 - seria obudów komputerowych, nastawiona na możliwie niskie temperatury podzespołów

Wydarzenie Computex 2023 już za nami i niektóre zaprezentowane na nim produkty powoli trafiają do sprzedaży. Tajwańska firma Montech pokazała na wspomnianych targach serię obudów komputerowych o nazwie AIR 903. Przy ich projektowaniu skupiono się głównie wokół aspektu chłodzenia oraz wsparcia dla wielu rozmiarów płyt głównych. Oprócz tego mamy dostęp do przystępnego systemu zarządzania przewodami, więc łatwiej zachować schludny wygląd wnętrza.

Montech wprowadza do oferty nową serię obudów komputerowych AIR 903, które stworzono z myślą o jak najlepszym chłodzeniu podzespołów. Całkiem przemyślana konstrukcja zawiera również kilka innych funkcjonalności.

W linii AIR 903 znajdują się dwa modele: BASE oraz MAX. Jedyne różnice, jakie pomiędzy nimi zobaczymy, to zastosowane fabrycznie wentylatory. "Bazowa" wersja posiada trzy 140 mm wentylatory, które nie posiadają podświetlania ledowego, z kolei model MAX posiada w swojej konstrukcji trzy 140-milimetrowe wentylatory ARGB na przodzie oraz jeden z tyłu (140 mm). Ten system chłodzenia od razu podłączony jest do kontrolera, którym możemy sterować dostępnym podświetleniem w 21-trybach. Prędkością obrotu wentylatorów jesteśmy w stanie zarządzać z poziomu systemu BIOS. Oba warianty obudów pod względem reszty specyfikacji są praktycznie takie same. Znajdziemy w nich miejsce na maksymalnie dziewięć wentylatorów o wielkości 120 mm lub konfigurację składającą się z sześciu 140 mm i dwóch 120 mm jednostek. Daje nam to szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o kwestie chłodzenia.

Montech AIR 903 BASE Montech AIR 903 MAX Zamontowane wentylatory 3 x 140 mm 3 x 140 mm ARGB + 1 x 140 mm Wsparcie dla płyt głównych E-ATX (SSI EEB, SSI CEB)

ATX, Micro ATX, Mini ITX E-ATX (SSI EEB, SSI CEB)

ATX, Micro ATX, Mini ITX Sloty rozszerzeń 7 7 Wnęki na nośniki SSD: 5

HDD: 2 SSD: 5

HDD: 2 Maksymalna ilość wentylatorów 9 x 120 mm

6 x 140 mm i 2 x 120 mm 9 x 120 mm

6 x 140 mm i 2 x 120 mm Wymiary GPU 400 x 190 mm 400 x 190 mm Chłodzenie AIO - 360 mm

CPU - 180 mm AIO - 360 mm

CPU - 180 mm PSU 240 mm 240 mm Wymiary 478 x 230 x 493 mm 478 x 230 x 493 mm Waga 8,38 kg 8,38 kg Cena Czarna wersja - 65 dolarów

Biała wersja - 69 dolarów Czarna wersja - 75 dolarów

Biała wersja - 79 dolarów

W górnej i dolnej części obudów zastosowano filtry przeciwpyłowe. Do środka zmieści się zarówno chłodzenie wodne (do 360 mm), jak i standardowe (do 180 mm). Jeśli chodzi o karty graficzne, to także tutaj nie będzie problemu z ich umieszczeniem, albowiem obudowy mogą pomieścić modele o długości do 400 mm i maksymalnej szerokości wynoszącej 190 mm. Kłopotów nie sprawi więc nawet karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090. Na pokładzie znajdziemy również miejsce na pięć dysków SSD i dwa HDD. System zarządzania przewodami opiera się na 27 mm ścieżce, która zawiera po drodze gumowe przelotki i paski na rzepy. Seria AIR 903 jest w stanie obsłużyć praktycznie każdy rozmiar płyty głównej, włączając w to nowsze standardy. Ceny wahają się w zależności od koloru oraz wariantu, natomiast na dostępność modeli w polskich sklepach z elektroniką przyjdzie nam chwilę poczekać.

Źródło: Montech