Lian Li zapowiada premiery nowych obudów PC i serię wentylatorów UNI FAN z wyświetlaczami LCD na targach Computex

Lian Li na targach Computex zapowiedziało premiery nowych obudów PC: O11 Vision, O11D EVO RGB oraz O11D EVO XL. Jednak to nie wszystko, gdyż mają się ukazać jeszcze nowe serie wentylatorów UNI FAN z programowalnymi ekranami LCD. Zapowiadają się naprawdę ciekawe nowości, a premiery są jeszcze w tym roku kalendarzowym. Choć już teraz znamy konkretne ceny MSRP i specyfikację każdego z zapowiedzianych produktów.

Lian Li O11 Vision to obudowa mająca nie tylko szklany frot i przód, ale również oszkloną górę. Konstrukcyjnie jest to jeden kawałek szkła, co z pewnością przekłada się na trwałość i wygląd tego elementu obudowy. Do obudowy zmieścimy między innymi dwa dyski SSD/HDD 2,5 cala i dwa dyski HDD 3,5 cala lub cztery dyski SSD/HDD 2,5 cala. Dodatkowo jesteśmy w stanie wyposażyć tę obudowę w radiatory do 360 mm na spodzie, a na bocznej ściance do 360 mm i na tyle do 240 mm. Na panelu I/O znajdziemy dwa USB 3.0 typu A, jedno uniwersalne złącze Jack 3,5 mm oraz jedno USB typu C. Lian Li O11D EVO RGB to dość bliźniacza konstrukcja, która w porównaniu do poprzedniczki zawiera górny panel z aluminium. Względem oszklonego brata obudowa pozwala na zamontowanie wentylatorów i chłodnicy do 360 mm na górnym panelu. Obudowa została również wyposażona w dodatkowe wstawki RGB pod i nad szklanym bokiem i frontem. Na wyposażeniu znajdziemy również kontroler podświetlenia LED, którym można sterować za pomocą dwóch przycisków znajdujących się na panelu I/O.

Lian Li O11 Vision Lian Li O11D EVO RGB Lian Li O11D EVO XL Typ obudowy Middle Tower Middle Tower Middle Tower Długość 480 mm 478 mm 522 mm Szerokość 304 mm 290 mm 304 mm Wysokość 456,5 mm 471 mm 531.9 mm Obsługiwane formaty płyt głównych E-ATX (do 280 mm), ATX, MICRO-ATX, MINI-ITX E-ATX (do 280 mm), ATX, MICRO-ATX, MINI-ITX E-ATX (do 280 mm), ATX, MICRO-ATX, MINI-ITX Maksymalna długość GPU 455 mm 453 mm 460 mm Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 167 mm 167 mm 167 mm Maksymalna długość zasilacza PSU 220 mm 220 mm 220 mm Konfiguracja wentylatorów na górze obudowy Nie ma takiej możliwości w tym modelu 3x 120 mm lub 2x 140 mm 3x 120 mm lub 2x 140 mm Konfiguracja wentylatorów na dole obudowy 3x 120 mm lub 2x 140 mm 3x 120 mm lub 2x 140 mm 3x 120 mm lub 2x 140 mm Konfiguracja wentylatorów na boku obudowy 3x 120 mm lub 2x 140 mm 3x 120 mm lub 2x 140 mm 3x 120 mm lub 2x 140 mm Konfiguracja wentylatorów na tyle obudowy 2x 120 mm 1x 120 mm 2x 120 mm Kolorystyka Czarna i biała Czarna i biała Czarna i biała Szacunkowa data dostępności III kwartał 2023 IV kwartał 2023 III kwartał 2023 Cena MSRP 139,99 USD / 595,95 zł (za obie wersje kolorystyczne) 169,99 USD / 721,53 zł (czarna wersja), 179,99 USD / 763,98 zł (biała wersja) 234.99 USD / 997,43 zł (czarna wersja), 244.99 USD / 1039,87 zł (biała wersja)

Lian Li O11D EVO XL jak sama nazwa wskazuje, jest największą zapowiedzianą obudową. Oferuje ona największą ilość opcji montażowych dla wentylatorów i radiatorów. Albowiem zmieścimy do niej chłodnice o wymiarach 420 mm. Nadto dostajemy też możliwość zainstalowania trzech dysków SSD/HDD 2,5 cala od strony serwisowej obudowy oraz do czterech dysków HDD 3,5 cala lub czterech dysków SSD/HDD 2,5 cala w klatce. Podobnie jak w modelu z dopiskiem RGB i tutaj znajdziemy kontroler podświetlenia LED. W porównaniu do poprzedników na panelu I/O znajdziemy aż cztery USB 3.0 typu A. Każda z wymienionych obudów będzie dostępna jeszcze w tym roku kalendarzowym. Podobnie zresztą jak nowe wentylatory Lian Li: UNI FAN SL-INF Reverse blade, UNI FAN TL oraz UNI FAN TL LCD.

Lian Li UNI FAN SL-INF Reverse blade Lian Li UNI FAN TL Lian Li UNI FAN TL LCD Ekran LCD TAK NIE TAK Szerokość 120 mm 120 mm 120 mm Grubość 25 mm 28 mm 28 mm Minimalna prędkość obrotowa 200 RPM Brak informacji Brak informacji Maksymalna prędkość obrotowa 2100 RPM 2200 RPM 2100 RPM Ciśnienie statyczne powietrza 2,02 mmH2O 3,14 mmH2O 3,2 mmH2O Przepływ powietrza 63,6 CFM 75,83 CFM 65,85 CFM Maksymalna głośność 32 dB 31,5 dB 31 dB Rodzaj łożyska FDB FDB FDB Kolorystyka Czarna i biała Czarna Czarna Szacunkowa data dostępności II kwartał 2023 III kwartał 2023 III kwartał 2023 Cena MSRP 29,99 USD / 127,29 zł 109 USD / 462,66 zł 129,99 USD / 551,75 zł

Modele UNI FAN SL-INF Reverse blade oraz UNI FAN TL LCD mają otrzymać ekrany LCD, dzięki którym będzie można wyświetlać pliki GIF, obrazy i informacje systemowe (np. temperaturę karty graficznej). Wszystko to ma działać pod kontrolą aplikacji Lian Li L-Connect 3. Wyświetlacze mają otrzymać rozmiary 2,1 cala lub 1,6 cala, jednak producent nie sprecyzował konkretnie które modele, jaki rozmiar ekranu mają otrzymać. Warto wspomnieć, że modele Lian Li UNI FAN TL i NI FAN TL LCD otrzymały możliwość połączenia do 10 wentylatorów w jednym łańcuchu i rozdzielenia sterownia podświetleniem LED i obrotów na 4 różne strefy. Dzięki temu można będzie uzyskać różne wzory świetlne. Te same modele charakteryzują się też powiększonymi lustrami względem wcześniejszych modeli i 0,7 mm odstępem ramy od łopatek wentylatorów.

Lian Li O11 Vision

Lian Li O11D EVO RGB

Lian Li O11D EVO XL

Źródło: Lian Li