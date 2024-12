Nowości be quiet! na targach Computex 2024 - Nowe panoramiczne obudowy, zasilacze ATX 3.1, wentylatory i systemy chłodzenia

Podczas tegorocznych targów Computex, gdzie mieliśmy okazję odwiedzić większość stoisk kluczowych producentów, niemało czasu spędziliśmy w gronie be quiet! Producent szykuje potężną ofensywę produktową na jesieni, jednak już dzisiaj uchyla rąbka tajemnicy, że oczekiwać możemy nowych obudów komputerowych, zasilaczy i systemów chłodzenia. Firma będzie wprowadzać też zupełnie nowe konstrukcje będące odpowiedzią na aktualne trendy stylistyczne...

be quiet! na targach Computex zapowiedział mnóstwo nowych produktów, wśród których nie zabrakło następców dobrze znanych modeli, jak również zupełnie nowych propozycji nie mających starszych odpowiedników.

Be quiet! Light Base 900 DX / 900 FX jest zupełnie nowym rozdziałem w portfolio producenta, posiada bowiem przeszklony bok i front, wpisując w coraz popularniejszy nurt akwarystyczny. Panoramiczna obudowa zapewnia mocną ekspozycję komponentów i systemu chłodzenia. Dwukomorowa struktura i kompatybilność z płytami głównymi z odwróconymi złączami (ASUS BTF i MSI Project Zero), pozwalają zaprowadzić we wnętrzu absolutny porządek. Be quiet! Light Base można używać w kilku różnych orientacjach - prawej, lewej, odwróconej i poziomej, co pozwala na kreatywne aranżacje. Standardowo w środku zmieścimy dwie chłodnice 420 mm, otrzymujemy 1,5 metrową taśmę LED ARGB, podpórkę kart graficznych i koncentratory LED / PWM (12 portów). Be quiet! Light Base 900 / 900 FX różnią się ilością wentylatorów - pierwsza została ich pozbawiona, druga dostarczana będzie z czterema 140 mm be quiet! Light Wings PWM (trzy posiadają odwrócone łopatki). Obudowy będą pojemne, mieszcząc płyty główne w rozmiarach do E-ATX / XL-ATX i 420 mm AIO. O dobrym zabezpieczeniu przeciwko kurzowi nie trzeba nawet wspominać. Skrzynki trafią na rynek jesienią w dwóch wersjach kolorystycznych.

be quiet!

Light Base 900 DX be quiet!

Light Base 900 FX be quiet!

Light Base 600 DX be quiet!

Light Base 600 LX Porty 2x USB 3.2 Gen1 / 1x USB 3.2 Gen2 2x USB 3.2 Gen1 / 1x USB 3.2 Gen2 Format płyt E-ATX / XL-ATX / ATX / mATX / mITX ATX / mATX / mITX Zatoki 2,5" Maksymalnie 4 Maksymalnie 2 Zatoki 3,5" Maksymalnie 1 Maksymalnie 2 Zatoki 5,25" - - - - Wentylatory - 4x 140 mm - 4x 140 mm Maksymalne AiO 420 mm 360 mm Wyciszenie - - HUB PWM Tak Tak HUB ARGB Tak Tak Premiera Wrzesień / Październik 2024 Wrzesień / Październik 2024 Kolorystyka Czarna / Biała Czarna / Biała Cena 170-180 Euro 220-230 Euro 140-150 Euro 175-185 Euro

Be quiet! Light Base 600 DX / 600 LX będzie mniejszym wariantem modelu Light Base 900 / 900 FX, jednak pierwotne założenia pozostaną niezmienione. Ponownie otrzymujemy panoramiczny przeszklony front, gotowość na dopiero wchodzące płyty główne ze złączami na awersie, dwukomorową konstrukcję itp. Mniejsze gabaryty ograniczą przede wszystkim pojemność względem systemów chłodzenia cieczą, ponieważ maksymalny rozmiar chłodnicy wynosi w tym przypadku 360 mm. Be quiet! Light Base 600 LX wzorem większego brata będzie posiadać fabrycznie zamontowane cztery 140 mm wentylatory be quiet! Light Wings LX PWM (trzy posiadają odwrócone łopatki), natomiast wersja Light Base 600 DX dostarcza będzie bez śmigieł. Premiera przeszklonych maluchów także zaplanowana została na tegoroczną jesień, ale cenowo będą znacznie bardziej przystępne od większych wariantów. Jeszcze nie wszystkie dane techniczne zostały udostępnione, dlatego należy spodziewać się update w okolicy debiutu.

be quiet! Light Base 600 (góra) i Light Base 900 FX (dół)

be quiet!

LW LX 120 PWM be quiet!

LW LX 120 PWM HS be quiet!

LW LX 140 PWM be quiet!

LW LX 140 PWM HS Max RPM 1600 2100 1200 1800 Ilość łopatek 7 9 7 9 Premiera Wrzesień 2024 Kolorystyka Biała / Czarna Cena 19 Euro 19 Euro 20 Euro 20 Euro

Producent zaprezentował również nowe wentylatory be quiet! Light Wings LX, które posiadają podświetlaną piastę i przemodelowane łopatki względem wcześniejszej odmiany Light Wings. Wstawienie 16 niezależnych diod pozwala uzyskać kilkanaście trybów podświetlenia, a złącze ARGB może zostać połączone szeregowo w celu lepszej synchronizacji zestawu. Wentylatory be quiet! Light Wings LX będą dostępne w rozmiarach 120 / 140 mm i odmianach PWM / High Speed, różniących się łopatkami i maksymalną prędkością obrotową. Obudowa jednostek została zaprojektowana w specjalny sposób, aby minimalizować wibracje nawet bez stosowania podkładek. Do sprzedaży jesienią 2024 roku trafią dwie wersje kolorystyczne - czarna i biała - podobnie jak większość innych produktów be quiet! pokazanych na stanowisku.

be quiet! Light Wings LX PWM i Light Wings PWM High Speed

be quiet!

Light Loop 240 mm be quiet!

Light Lopp 360 mm Wentylatory be quiet! Light Wings LX 120 mm PWM High-Speed Sockety Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x Sockety AMD AM4 / AM5 Kolorystyka Czarna / Biała Premiera Wrzesień 2024 Cena 130-135 Euro 160-165 Euro

Odświeżenia doczeka się jeszcze oferta AiO, wzbogacona o modele be quiet! Light Loop 240 / 360 mm. Chłodzenia zgodnie z zachowanym nazewnictwem będą ukierunkowane na widowiskowe podświetlenie, ponieważ otrzymają wentylatory ARGB i efektowną maskownicę pompki. W obydwu przypadkach mówimy o jednostkach be quiet! Light Wings LX 120 mm PWM High-Speed, których premiera odbyła się właśnie na targach Computex i zostały opisane akapit wyżej. Zastosowanie progresywnego układu w pompce, specjalnie zaprojektowanej płyty strumieniowej i chłodzącej, zapewnić ma wysoką wydajność przy bardzo niskim natężeniu dźwięku. Chłodnice będą dostarczane z koncentratorem ARGB / PWM dla maksymalnie 6 urządzeń każdego rodzaju, a także dodatkową butelką uzupełniającą z chłodziwem.

be quiet!

PP 12 550 W be quiet!

PP 12 650 W be quiet!

PP 12 750 W be quiet!

PP 12 850 W be quiet!

PP 12 1000 W Norma ATX 3.1 Certyfikat 80 PLLus Gold (93.2% / 230V) Wentylator be quiet! 120 mm 12VHPWR 300 W 450 W 600 W 600 W 600 W Premiera Wrzesień 2024 Gwarancja 10-letnia Cena 80 Euro 90 Euro 105 Euro 115 Euro 135 Euro

Zasilacze be quiet! Pure Power 12 współdzielą większość cech fizycznych oraz elektrycznych z modelami be quiet! Pure Power 12M, będąc jednak wariantem ze stałym (głównie płaskim) okablowaniem. Jednostki są zgodne ze standardem ATX 3.1 i PCIe 5.1, posiadają certyfikat sprawności 80 PLUS Gold i oczywiście cichy 120 mm wentylator. Mocnym argumentem przemawiającym za zasilaczami be quiet! Pure Power 12 jest również 10-letni okres gwarancyjny. Rodzina zaoferuje modele o mocach 550 / 650 / 750 / 850 / 1000 W, które powinny być całkiem atrakcyjne wycenione. Platforma sprzętowa to prawdopodobnie HEC z jedną linią 12V.

Ostatnią z pokazanych nowości był cooler be quiet! Dark Rock 5, czyli nazwijmy to umownie, bardziej kompaktowe wcielenie większych i dobrze znanych modeli. Radiator o asymetrycznej konstrukcji z dodatkowymi wycięciami, poprawia kompatybilność z wyższymi zestawami RAM i sekcjami zasilania płyt głównych. Be quiet! Dark Rock 5 otrzymał 6 miedzianych rurek cieplnych o przekroju 6 mm, niklowaną podstawę plus 120 mm wentylator be quiet! Silent Wings 4 PWM zamknięty w lekko gumowej ramce, co powinno zapewnić wysoką wydajność przy jednoczesnej ciszy. Całość otrzymała czarną powłokę lakierniczą z cząsteczkami ceramicznymi oraz została wyposażona w magnetyczną górną pokrywę zakrywającą końców heat-pipe'ów. Wysokość 161 mm, cena około 70 Euro, premiera rynkowa planowana jest w drugiej połowie czerwca.

Źródło: PurePC