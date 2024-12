Corsair prezentuje nową serię wentylatorów LX RGB, które posiadają łożyska magnetyczne i są zgodne z iCUE LINK

Corsair, jako jeden z nielicznych producentów, stosuje w swoich wentylatorach bezoporowe łożyska magnetyczne i wprowadził własny patent na łączenie łańcuchowe wentylatorów. Obecnie producent wprowadza nową serię LX RGB oraz zapowiada serię wentylatorów RX MAX RGB o grubości 30 mm. Seria LX RGB ma znaleźć się w środku oferty, pomiędzy serią z najwyższej półki QX RGB, a najtańszą propozycją z łożyskiem magnetycznym i iCUE Link – RX RGB.

Corsair prezentuje nową serię wentylatorów LX RGB o rozmiarach 120 mm i 140 mm, wyposażonych w łożyska magnetyczne. Nowe produkty skorzystają z technologii łączenia łańcuchowego iCUE LINK.

Corsair zaprezentował nowe wentylatory z serii LX RGB w rozmiarach 120 mm i 140 mm, dostępne w wariantach kolorystycznych białym i czarnym. Wentylatory wyposażone są w 18 diod LED i są kompatybilne z systemem łańcuchowego połączenia iCUE Link. Sterowanie oświetleniem RGB odbywa się za pomocą aplikacji iCUE 5. Seria LX RGB została dostosowana głównie do wentylowania obudów komputerowych. Wentylatory posiadają łożyska magnetyczne i wspierają tryb Zero RPM, który umożliwia zatrzymywanie wentylatorów przy niskim obciążeniu CPU lub GPU. Deklarowany poziom głośności mieści się w zakresie od 10 dB do 36 dB.

Nowe wentylatory z serii LX RGB o rozmiarze 120 mm mogą pracować w zakresie prędkości od 400 RPM do 2400 RPM, zapewniając przepływ powietrza na poziomie od 9,75 CFM do 69,9 CFM oraz ciśnienie statyczne w zakresie od 0,13 mmH2O do 5,22 mmH2O. Wentylatory o rozmiarze 140 mm oferują prędkość od 350 RPM do 2000 RPM, przepływ powietrza od 10,74 CFM do 84,7 CFM oraz ciśnienie statyczne od 0,11 mmH2O do 4,86 mmH2O. Nowe produkty są już dostępne w przedsprzedaży, a ich ceny wyglądają następująco:

