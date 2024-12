be quiet! Dark Rock 5 - wieżowe chłodzenie dla procesorów. Cicha praca i dobra wydajność, ale cena niska nie będzie

Do oferty niemieckiej marki be quiet!, która znana jest głównie z zasilaczy, obudów i chłodzeń dla procesorów, niebawem wkroczy nowy produkt z ostatniej z wymienionych kategorii. Model be quiet! Dark Rock 5 będzie bardziej kompaktową wersją swojego droższego brata (z dopiskiem Pro), jednak zachowa wsparcie dla niemal wszystkich popularnych podstawek. Jednowieżowa konstrukcja pozwoli na instalację drugiego wentylatora, a przy okazji okaże się całkiem cicha.

Nowe chłodzenie od marki be quiet! już niebawem wkroczy na rynek. Wariant Dark Rock 5 skierowany jest do kompaktowych obudów, które nie są w stanie pomieścić dwuwieżowych konstrukcji. Możemy liczyć na dobrą wydajność, kompatybilność z popularnymi gniazdami procesorów i cenę w okolicy 300 zł.

Tytułowe chłodzenie be quiet! Dark Rock 5 opiera się na wspomnianej już jednej wieży, która otrzymała wsparcie ze strony 120-milimetrowego wentylatora Silent Wings 4. Maksymalna prędkość obrotu wynosi tu 2100 (RPM), natomiast generowany hałas przy tej wartości nie powinien przekraczać 30 decybeli. Konstrukcja modelu składa się z sześciu ciepłowodów o grubości 6 mm (każdy), które odprowadzają ciepło do aluminiowego radiatora. Taka konfiguracja ma umożliwić odpowiednie schłodzenie procesorów, których pobór mocy może wynosić nawet 210 W. Mamy więc dobrą wydajność, a przy tym całkiem cichą pracę.

be quiet! Dark Rock 5 be quiet! Dark Rock Pro 5 Wymiary 101 x 136 x 161 mm 145 x 136 x 168 mm Maksymalne TDP procesora 210 W 270 W Typ chłodzenia Jednowieżowe Dwuwieżowe Liczba ciepłowodów 6 (6 mm) 7 (6 mm) Wentylator Silent Wings 4 / 120 x 120 x 25 mm

(2100 RPM) Silent Wings / Silent Wings 4

135 x 135 x 25 mm / 120 x 120 x 25 mm

(1300, 1700 RPM) / (1500, 2000 RPM) Złącze wentylatora 4-pin PWM (męskie) 4-pin PWM (męskie) Łożysko Fluid Dynamic Bearing Żywotność 300 000 godzin Przepływ powietrza 55 CFM 52,5 CFM / 68,7 CFM Maksymalna głośność wentylatora 29,8 dB 23,3 dB Kompatybilność z procesorami Intela LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700 Kompatybilność z procesorami AMD AM4, AM5 Waga 1,03 kg 1,29 kg Ceny 69,90 euro 99,90 euro

O kompatybilność z podstawkami także nie trzeba się martwić, ponieważ z chłodzenia możemy skorzystać w przypadku większości obecnych modeli procesorów. Górna pokrywa jest magnetyczna, a po przeciwnej stronie od fabrycznego wentylatora możemy umieścić jeszcze jeden. Całość nie powinna sprawiać problemów również z wyższymi modułami pamięci RAM, a przy tym sposób montażu ma ułatwiać cały proces instalacji. Nowość od be quiet! jeszcze nie wkroczyła na rynek — debiut przewidziano na 25 czerwca 2024 roku. Natomiast oficjalna cena wyniesie niespełna 70 euro, a więc obecnie trochę ponad 300 zł.

Źródło: be quiet!