ASUS zaprezentował nietuzinkowy UPS ROG Mjolnir i potężny zasilacz ROG THOR 1600 W Titanium III

ASUS oprócz kart graficznych, laptopów czy monitorów ma też w swojej ofercie innego typu sprzęt. Podczas Computex 2024 zaprezentowano między innymi bardzo ciekawy UPS ROG Mjolnir, który wyróżnia się nietypowym kształtem młota, a także potężny zasilacz ROG THOR 1600W Titanium III z imponującym okresem gwarancji. Oba urządzenia są wysoko pozycjonowanym sprzętem, co oznacza, że ich cena nie będzie z pewnością należała do niskich.

Do oferty firmy ASUS trafi wkrótce nietypowy przenośny UPS ROG Mjolnir oraz bardzo wydajny zasilacz ROG THOR 1600 W Titanium III. Oba urządzenia posiadają wiele ciekawych cech.

UPS ROG Mjolnir to rozwiązanie, które z pewnością sprawdzi się nie tylko podczas rozgrywki w domu, ale także w terenie. Wyposażono go w akumulator litowo-żelazowo-fosforowy (LFP) o pojemności 768 Wh. ASUS deklaruje, że wystarczy to, by przez jedną godzinę zapewnić zasilanie sprzętowi wyposażonemu w kartę graficzną GeForce RTX 4080. W zaprezentowanej wersji urządzenia użytkownicy mają do dyspozycji cztery trójbolcowe gniazdka. Dostępne są także dwa porty USB-A (10 W) oraz dwa porty USB-C (100 W i 65 W). Sprzęt wyposażono także w wyświetlacz, który informuje o poziomie naładowania akumulatora oraz aktualnym poborze mocy. ROG Mjolnir wspiera też bezprzewodowe ładowanie urządzeń w standardzie Qi 2.0. Najciekawszy jest jednak kształt UPS-a. Zgodnie ze swoją nazwą przypomina ono bowiem odwrócony młot. Wystający element nie jest jednak uchwytem, a latarką, która w tej pozycji ładuje się bezprzewodowo.

Drugą ciekawą propozycją jest zasilacz ASUS ROG THOR 1600 W Titanium III. To sprzęt o bardzo dużej mocy, który posiada kilka ciekawych cech. Przede wszystkim wykorzystuje on tranzystory GaN MOSFET. Jak przekonuje producent, rozwiązanie to zapewnia odpowiednią efektywność energetyczną oraz optymalizuje ułożenie wewnętrznych komponentów, co sprzyja uzyskaniu lepszej wydajności układu chłodzenia. ROG THOR 1600 W Titanium III posiada także opatentowany przez ASUS stabilizator napięcia oraz tryb Turbo, który maksymalizuje moc urządzenia w zadaniach zakładających overclocking sprzętu. Za chłodzenie odpowiadają radiatory ROG oraz wentylator z podwójnym łożyskiem kulkowym. Obudowa jest zaś wykonana z aluminium. Projekt uzupełnia wyświetlacz, który pokazuje aktualny pobór mocy, ale bazuje on na mocowaniu magnetycznym, więc można go bez trudu odczepić. Na zasilaczu znajdują się między innymi dwa gniazda 16-pin, sześć PCI-E oraz sześć konektorów SATA. Okablowanie jest w pełni modularne. Całość posiada certyfikat 80 Plus Titanium, jednak to długość gwarancji jest jedną z największych zalet urządzenia. Wynosi ona bowiem 10 lat.

Źródło: Tom's Hardware, ASUS