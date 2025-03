ASUS ROG Ally X - zaprezentowano odświeżony wariant konsoli. Wśród zalet większa ilość pamięci i przestrzeni dyskowej

ASUS ROG Ally to ciekawa propozycja sprzętu, która chce konkurować na rynku między innymi z niezwykle popularnym handheldem Steam Deck. Propozycja tajwańskiej firmy oferuje jednak znacznie lepszą specyfikację, która dodatkowo została wzmocniona w odświeżonym wariancie konsoli. ASUS ROG Ally X nie przyniesie jednak rewolucyjnych zmian. Zamiast tego otrzymamy lifting, który zaowocuje większą ilością pamięci RAM, przestrzenią dyskową i szeregiem innych zmian.

ASUS ROG Ally X to nowy wariant przenośnej konsoli do gier. Producent wprowadził szereg ulepszeń, które spowodują, że urządzenie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej będzie radziło sobie z nowymi grami.

O tym, że powstaje odświeżony wariant przenośnej konsoli pisaliśmy już w maju. Podczas targów Computex 2024 na Tajwanie firma ASUS oficjalnie zaprezentowała to urządzenie. ROG Ally X będzie wyposażony w znany z podstawowego modelu ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen Z1 Extreme. Zwiększono jednak ilość i szybkość dostępnej pamięci RAM do 24 GB LPDDR5X-7500. To ważne, bo pamięć jest tutaj współdzielona z układem graficznym. Każdą tego typu zmianę należy zatem ocenić pozytywnie. Producent zdecydował się wyposażyć ten wariant konsoli także w nośnik SSD M.2 2280 NVMe o pojemności 1 TB, a także akumulator 80 Wh. To dwa razy większa pojemność niż w przypadku standardowego wariantu konsoli, co powinno znacząco wydłużyć czas pracy urządzenia bez dostępu do zasilania sieciowego.

ASUS ROG Ally X ASUS ROG Ally Procesor AMD Ryzen Z1 Extreme (8C/16T)

APU Phoenix, Zen 4 AMD Ryzen Z1 (6C/12T)

AMD Ryzen Z1 Extreme (8C/16T)

APU Phoenix, Zen 4 Taktowanie rdzeni Ryzen Z1 Extreme - 3,3 - 5,1 GHz (?) Ryzen Z1 - 3,2 - 4,9 GHz (?)

Ryzen Z1 Extreme - 3,3 - 5,1 GHz (?) Układ graficzny AMD RDNA 3:

Ryzen Z1 Extreme - 12 CU AMD RDNA 3:

Ryzen Z1 - 4 CU

Ryzen Z1 Extreme - 12 CU Pamięć RAM 24 GB LPDDR5X-7500 16 GB LPDDR5-6400 Magazyn danych 1 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 512 GB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 7" IPS 1920x1080

120 Hz, AMD FreeSync

100% sRGB, 7 ms, 500 nitów

Szkło Gorilla Glass Victus

Powłoka Corning DXC 7" IPS 1920x1080

120 Hz, AMD FreeSync

100% sRGB, 7 ms, 500 nitów

Szkło Gorilla Glass Victus

Powłoka Corning DXC Złącza 2 x USB-C (1 x Thunderbolt)

1 x czytnik kart microSD UHS-II

1 x Audio-jack 3.5 mm 1 x ROG XG Interface (wraz z USB 3.2 typu C Gen.2 do ładowania i z obsługą DisplayPort 1.4)

1 x czytnik kart microSD UHS-II

1 x Audio-jack 3.5 mm Wymiary 280 x 113 x 39 mm (?) 280 x 113 x 39 mm Waga 678 g 608 g Akumulator 80 Wh 40 Wh System Windows 11 Windows 11

Zmiany jednak na tym się nie kończą. Pewnym optymalizacjom poddany został także projekt obudowy sprzętu. Uwagę zwraca zwłaszcza jej czarny kolor, co zapewne przypadnie do gustu znaczącej grupie graczy. Urządzenie charakteryzuje się także trochę głębszymi uchwytami i mocniej zaokrąglonym kształtem. Przyciski i drążki analogowe zostały z kolei rozplanowane nieco bardziej ergonomicznie. Te drugie wymieniono także na inny model, co ma zwiększyć ich wytrzymałość do pięciu milionów cykli. Podobnie uczyniono z modułem D-Pad. Pozbyto się też złącza ROG XG na rzecz dwóch portów USB-C, w tym jednego Thunderbolt. Dodatkowo, wprowadzono także optymalizacje w systemie chłodzenia.

Wszystkie te zmiany nie zwiększyły znacząco wagi handhelda. W porównaniu do standardowego ROG Ally nowy model jest zaledwie 70 g cięższy. Ulepszenia w specyfikacji sprawią zaś, że konsola powinna jeszcze lepiej spisywać się podczas zabawy we współcześnie wydawane gry. To w praktyce znacznie potężniejsze urządzenie od niezwykle popularnego Steam Decka i choć sprzęt ma swoje ograniczenia, to należy pamiętać, że jest to urządzenie przenośne, które ma zapewnić rozrywkę podczas podróży.

Źródło: ASUS