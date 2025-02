ASUS ROG Ally X - nadchodzi odświeżona edycja handhelda. Lepsze podzespoły, ale podobna wydajność

Od jakiegoś czasu w internecie pojawiały się doniesienia o tym, że ASUS ma zamiar wprowadzić do oferty odświeżoną edycję swojego jedynego handhelda, czyli ROG Ally. Plotki tym razem okazały się prawdziwe, wszak właśnie zostały oficjalnie potwierdzone przez producenta. Na krótkiej transmisji na żywo dwójka pracowników omówiła pokrótce zmiany, jakie zajdą w urządzeniu, natomiast odniesiono się także do nowej wersji oprogramowania Armoury Crate SE.

ASUS ROG Ally X to następny handheld od tego producenta, który przyniesie za sobą kilka usprawnień, jednak nie wprowadzi kolejnej generacji. Ulepszono bowiem sporo podzespołów, natomiast wydajność nie zmieni się za bardzo.

Transmisja na żywo odbyła się 9 maja 2024 roku o godzinie 22:00. To właśnie na niej Jake Kulinski oraz Whitson Gordon potwierdzili ostatnie doniesienia, które wskazywały na pojawienie się nowej wersji handhelda. ASUS ROG Ally X nie ma być pełnoprawnym następcą obecnego modelu, a jedynie jego znaczącym ulepszeniem. Producent miał bowiem słuchać użytkowników przez ostatni rok, a nowość przyniesie za sobą zmiany, o które prosili. Podane informacje są bardzo ogólnikowe, natomiast wiemy, że odświeżona edycja będzie miała pojemniejszy akumulator, większy nośnik danych i pamięć RAM, a zarazem możemy się spodziewać dodatkowych portów i złącz, a nawet jakichś (niesprecyzowano) fizycznych zmian.

Więcej mamy się dowiedzieć na specjalnym wydarzeniu, które odbędzie się 2 czerwca 2024 roku. Oprócz samego urządzenia omówiono także nadchodzącą wersję oprogramowania Armoury Crate SE. Ma ona udostępnić użytkownikom więcej opcji dotyczących personalizacji, a przy tym pozwoli na lepszą kontrolę nad dostępnymi funkcjami. Całość zbliża się nieco do interfejsu, który zna każdy użytkownik Steam Decka, choć na taką samą funkcjonalność nie ma co liczyć. Nie powiedziano jednak nic o nowym układzie, więc można zakładać, że ASUS ROG Ally X będzie pracował na tym samym chipie, co do tej pory, czyli AMD Ryzen Z1 Extreme. Zabrakło także wzmianki o ekranie — tutaj również można się spodziewać dotychczasowego panelu IPS.

