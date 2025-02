ASUS ROG Ally - przenośna konsola otrzymała aktualizację z oficjalnym wsparciem dla AMD HYPR-RX

ASUS ROG Ally to przenośna konsola do grania, która kilka miesięcy temu zadebiutowała na rynku. Początkowo do sprzedaży weszła wersja z mocniejszym procesorem AMD Ryzen Z1 Extreme (8 rdzeni Zen 4 oraz zintegrowany układ graficzny Radeon 780M z 12 blokami CU RDNA 3), natomiast później do oferty dołączyła także tańsza wersja z AMD Ryzen Z1 (6 rdzeni Zen 4 oraz układ graficzny z 4 blokami CU RDNA 3). Producent cały czas implementuje nowe funkcje, dzięki czemu konsola staje się coraz ciekawszym urządzeniem.

ASUS ROG Ally otrzymał nową aktualizację oprogramowania, która dodaje wsparcie dla funkcji AMD HYPR-RX.

Aktualizacja jest udostępniania poprzez oprogramowanie MyASUS, a najważniejszą nowością jest wprowadzenie obsługi funkcji HYPR-RX, którą AMD dość głośno reklamowało w ostatnich miesiącach. Funkcjonalność ta łączy ze sobą kilka technik producenta: Radeon Boost, Anti-Lag+ oraz Radeon Super Resolution, by w ten sposób zaoferować jak najprzyjemniejszy gameplay. A trzeba przyznać, że na takiej przenośnej konsoli jak właśnie ASUS ROG Ally, implementacja tego rozwiązania jest bez wątpienia zaletą.

Kolejną nowością oprogramowania układowego (BIOS z numerem 331) jest wprowadzenie wsparcia dla rozdzielczości 1600 x 900 pikseli. Ma to być kompromis pomiędzy natywną rozdzielczością Full HD, a zwykłym HD (1280 x 720 pikseli), tym samym uruchamiając gry w najbardziej zbalansowanej rozdzielczości, a więc i jakości. W aktualizacji nie brakuje również modyfikacji poprawiających stabilność działania systemu operacyjnego.

Źródło: WCCFTech