ASUS ROG Ally - tańsza edycja handhelda z procesorem AMD Ryzen Z1 dostępna w Polsce. Cena jest dużo korzystniejsza

W czasie zapowiedzi i przedstawiania większej ilości informacji o nadchodzącym gamingowym handheldzie od ASUS-a - ROG Ally - dowiedzieliśmy się, że na rynek trafią dwa warianty urządzenia. Jeden z nich w zamyśle miał oferować najwyższą możliwą wydajność i być flagowym przenośnym sprzętem do gier. Natomiast z czasem do sprzedaży miała wkroczyć edycja, której celem było zostać bardziej przystępną cenową opcją. Właśnie nadszedł jej czas debiutu.

Na Polski rynek trafiła właśnie tańsza wersja handhelda ASUS ROG Ally. Sprzęt zaoferuje nam o wiele przystępniejszą cenę, natomiast jego wydajność w grach będzie zauważalnie niższa.

ASUS tak naprawdę odsłonił wszystkie karty przy premierze swojego pierwszego handhelda ROG Ally. Sprzęt zaoferował dużo lepszą wydajność w grach niż popularny Steam Deck, jednak wraz z udoskonaloną specyfikacją diametralnie wzrosła też jego cena - na tym polu to właśnie urządzenie od Valve oferowało lepszy stosunek ceny do możliwości. Natomiast każdy zdawał sobie sprawę, że niebawem na rynek trafi korzystniej wyceniona edycja, na którą z pewnością skusi się więcej osób. Mocniejszy, a zarazem dotychczasowy model ASUS ROG Ally wyposażono w układ AMD Ryzen Z1 Extreme z 12 jednostkami CU. Z kolei wkraczający do sprzedaży młodszy brat funkcjonuje przy wykorzystaniu jednostki AMD Ryzen Z1 z 4 jednostkami CU. Już na tym polu możemy zauważyć, że układ graficzny będzie sporo mniej wydajny.

ASUS ROG Ally Steam Deck Procesor AMD Ryzen Z1 (6C/12T)

AMD Ryzen Z1 Extreme (8C/16T)

APU Phoenix, Zen 4 Custom AMD Ryzen (4C/8T)

APU Van Gogh, Zen 2 Taktowanie rdzeni Ryzen Z1 - 3,2 - 4,9 GHz

Ryzen Z1 Extreme - 3,3 - 5,1 GHz Custom AMD Ryzen - 2,4 - 3,5 GHz Układ graficzny AMD RDNA 3:

Ryzen Z1 - 4 CU

Ryzen Z1 Extreme - 12 CU AMD RDNA 2: 8 CU (1000-1600 MHz) Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 (Dual Channel) 16 GB LPDDR5 (Dual Channel) Magazyn danych 512 GB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 64 GB eMMC

256 lub 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Ekran 7" IPS 1920x1080

120 Hz, AMD FreeSync

100% sRGB, 7 ms, 500 nitów

Szkło Gorilla Glass Victus

Powłoka Corning DXC 7" 1280x800 (16:10)

60 Hz, 400 nitów Złącza 1x ROG XG Interface (wraz z USB 3.2 typu C Gen.2 do ładowania i z obsługą DisplayPort 1.4)

1x czytnik kart microSD UHS-II

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (ładowanie plus obsługa DisplayPort 1.4)

1x czytnik kart pamięci microSD

1x Audio-jack 3.5 mm Wymiary 280 x 113 x 39 mm 298 x 117 x 49 mm Waga 608 gramów 669 gramów Akumulator 40 Wh System Windows 11 Steam OS / Windows 11 Cena Z1 - 2999 zł

Z1 Extreme - 3799 zł 64 GB - 1899 zł

256 GB - 2499 zł

512 GB - 3099 zł

Reszta podzespołów nie uległa praktycznie żadnej zmianie. Nadal otrzymamy 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5 oraz nośnik danych o pojemności 512 GB. Urządzenie będzie mogło także zrobić użytek z interfejsu ROG XG, dzięki któremu bez problemu połączymy je choćby z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 4090. Omawiana możliwość może skutecznie zachęcić wiele osób do zakupu, wszak całościowo ASUS ROG Ally w swojej budżetowej wersji prezentuje się całkiem dobrze. Jego sugerowana detaliczna cena wynosi 2999 zł. Mamy więc do czynienia za sprzętem o 800 zł tańszym od swojego brata, natomiast dla wielu osób Steam Deck nadal może się okazać lepszą opcją. Tym bardziej że obecnie najtańszą wersję można nabyć za 1709,10 zł. Urządzenie od ASUS-a jest dostępne w Polsce od dziś, czyli 18 września 2023 roku.

Źródło: ASUS