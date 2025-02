ASUS ROG Ally - producent zajmuje stanowisko w sprawie niedziałających kart pamięci microSD

Jeszcze końcem czerwca tego roku informowaliśmy o problemach technicznych przenośnej konsoli ASUS ROG Ally. Jak się bowiem okazało, handheld nie odczytywał kart pamięci microSD, a nawet potrafił je zniszczyć. O całym problemie już wtedy wiedział producent, lecz dopiero teraz wydano stosowne oświadczenie. Za całą sprawą ma stać przegrzewający się czytnik kart pamięci, który nie był dostatecznie chłodzony przez wbudowany wentylator.

ASUS znalazł przyczynę awarii w swoich przenośnych konsolach ROG Ally. Producent przedstawił oświadczenie i zdradził plany zaradzenia problemowi, za którym ma stać przegrzewający się czytnik kart pamięci microSD.

Zapytacie zapewne, ale jak to czytnik pamięci może się przegrzać? Okazuje się, że jest on umieszczony w bliskim sąsiedztwie sekcji zasilania APU AMD Ryzen Z1. Sprawia to, że czytnik zbiera od "sąsiada" dość dużo ciepła, co w sytuacji dużego obciążenia jednostki APU kończy się przegrzaniem czytnika kart pamięci microSD i jego niepoprawnym działaniem. Dodatkowo winę ponosi również układ chłodzenia, a dokładnie krzywa wentylatora, która nie pozwala mu wystarczająco dobrze chłodzić omawianego podzespołu przenośnej konsoli ASUS'a.

Whitson Gordon zdradził, że ASUS rozpoczął program RMA dla użytkowników doświadczających tego problemu. Dodał również, że producent planuje wydać aktualizację, która ma podnieść obroty wentylatora za pomocą nowej zoptymalizowanej krzywej. Mimo zapewnień firmy spodziewamy się, że handheld może stać się przez to głośniejszy. Nie wiemy jednak kiedy dokładnie ma pojawić się wspomniana łatka, a zatem pozostaje nam jedynie czekać lub oddać przenośną konsolę na reklamacje do producenta.

Źródło: Tom’s Hardware, iFixIt