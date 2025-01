ASUS ROG Ally - konsola ma ogromny problem z kartami pamięci microSD. Co na to producent?

Trzeba przyznać, że ostatnimi czasy ASUS nie ma dobrej passy. Zaraz po debiucie gamingowego handhelda ASUS ROG Ally użytkownicy zaczęli zgłaszać różnego rodzaju problemy, a niedługo później producent udostępnił aktualizację BIOS-u, która dodatkowo zmniejszała jego wydajność. Na domiar złego nabywcy masowo zgłaszają komplikacje związane z kartami microSD, które przestają u nich funkcjonować z dnia na dzień. ASUS wie o wszystkim i szykuje rozwiązanie problemu.

ASUS ROG Ally znowu jest na fali sporych niepowodzeń. Tym razem sprzęt zdaje się uszkadzać karty microSD niektórym użytkownikom. Szczęśliwcy, którym nadal funkcjonują te nośniki danych, również mają problemy.

Przyczyna problemu pozostaje na ten moment nieznana. Spora część użytkowników traci swoje karty pamięci z dnia na dzień, ponieważ przestają one całkowicie funkcjonować i żaden sprzęt ich nie wykrywa. Wychodzi więc na to, że konsola potrafi uszkodzić nośnik bezpowrotnie. Z kolei u pewnych osób pojawia się inny problem: handheld zaczyna działać bardzo ociężale, wszystkie operacje zajmują mu zauważalnie więcej czasu. Okazuje się wtedy, że urządzenie nie wykrywa karty pamięci, a kiedy zostaje ona wyciągnięta, wszystko wraca do normy. Co ciekawe, takie karty pamięci można sformatować na innym urządzeniu i ponownie umieścić w handheldzie. Jednak na dłuższą metę nie rozwiązuje to problemu. Dla niektórych użytkowników rozwiązaniem jest zmiana sterownika czytnika kart, ponieważ ten od producenta nawet nie jest 64-bitowy i system Windows używa "własnego". Instalacja alternatywnego sterownika pomaga więc w normalnym funkcjonowaniu sprzętu.

Natomiast u znaczącej liczby osób ten sposób nie zdaje się na nic. Niektórzy odsyłali urządzenie do producenta na gwarancję i okazywało się, że ich egzemplarze miały również inne wady, o których dowiedzieli się dopiero w momencie otrzymania w pełni funkcjonalnego sprzętu. O całej sprawie wie producent i za pośrednictwem jednego z pracowników wypowiedział się, że docierają do nich kłopoty użytkowników i starają się znaleźć jakieś rozwiązanie, jednak na ten moment go nie ma. Jest to o tyle ciekawe, że bardzo podobny problem trapi(ł) Steam Decka. Handheld również potrafi uszkodzić kartę pamięci bez żadnego ostrzeżenia, a samo Valve do dziś nie zrobiło zbyt wiele w tej sprawie. Musimy więc poczekać na rozwój wydarzeń, jednak ta oraz inne sytuacje, jakie spotykają urządzenie ASUS ROG Ally, z pewnością nie wpłynie dobrze ani na wizerunek firmy, ani sprzętu.

