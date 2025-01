Przenośna konsola ASUS ROG Ally, według raportu iFixit, jest łatwiejsza w demontażu od Steam Decka

Handheld ASUS ROG Ally przeznaczony stricte do gier jest z nami obecny już jakiś czas i właśnie pojawiły się informacje dotyczące kwestii związanych z jego "naprawialnością". Dobrze wiemy, że jeden z najpopularniejszych sprzętów tego typu, jakim jest Steam Deck, to urządzenie całkiem przyjaźnie nastawione do użytkowników pod tym kątem. Jak się jednak okazuje, sprzęt od ASUS-a ustanawia poprzeczkę nawet wyżej, choć do pełni szczęścia zabrakło kilku elementów.

Firma iFixit ukazała na materiale wideo demontaż handhelda ASUS ROG Ally w celu sprawdzenia jego łatwości naprawy. W tym aspekcie wypada lepiej niż sprzęt od Valve - Steam Deck.

Dla mniej obeznanych w temacie: iFixit jest firmą, której działalność opiera się w głównej mierze na sprzedaży części zamiennych do różnych urządzeń oraz narzędzi sygnowanych własnym logo. Na stronie internetowej znajdziemy także darmowe poradniki dotyczące naprawy konkretnych sprzętów. IFixit posiada również kanał na platformie YouTube, w którym znajdziemy sporo materiałów wideo ukazujących demontaż poszczególnych urządzeń. Tym razem na warsztat trafił ASUS ROG Ally. W celu zdjęcia tylnej obudowy wystarczy odkręcić sześć śrubek. Od razu zyskujemy dostęp do wielu kluczowych elementów, przy których można wspomnieć, że konsola od ASUS-a posiada identyczny rozmiar złącza M.2 (2230) co Steam Deck, więc bez problemu wymienimy dysk na większy.

Całe wnętrze urządzenia oraz rozmieszczenie wszystkich podzespołów jest bardzo przemyślane, a przy okazji widać, że handheld jest całkiem modularną konstrukcją. Bez problemu możemy wymienić w nim gałki analogowe z uwagi na umieszczenie ich na osobnych płytkach, a także ich strukturę. Od wyjęcia systemu chłodzenia dzieli nas raptem kilka śrubek (podobnie sprawa wygląda z akumulatorem). Dostęp do większości podzespołów, a także ich wymiana wydaje się naprawdę prostym zadaniem. Niestety, tego samego nie można powiedzieć o wyświetlaczu, który jest przyklejony do "ramki" w dość nieprzystępny sposób. W tym wypadku musimy się wykazać sporą ostrożnością, choć trzeba przyznać, że zazwyczaj ekran wymienia się w sytuacji, kiedy jest już częściowo stłuczony. Jednak trzeba mieć na uwadze, że ten aspekt będzie wymagał od nas poświęcenia większej ilości czasu oraz delikatności. Do tego dochodzi fakt, że części zamiennych, póki co nie widać na horyzoncie, więc na ten moment łatwość napraw nie zda się na zbyt wiele. Całe wideo prezentujące omawiany proces zobaczymy poniżej.

Źródło: YouTube @iFixit