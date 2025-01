ASUS ROG Ally - najnowsza aktualizacja BIOS-u przynosi więcej szkody niż pożytku. Z updatem warto się więc wstrzymać

Jak wiadomo, zmiany nie zawsze wychodzą na dobre, a szczególnie jeśli mowa o wszelkiego rodzaju aktualizacjach oprogramowania. Czasami naprawiają one niektóre błędy, ale dokładają zmartwień w postaci zupełnie nowych problemów. Niestety tym razem taka sytuacja przytrafiła się nowemu handheldowi ASUS ROG Ally. Update BIOS-u oznaczony numerem 319 miał podnieść wydajność sprzętu oraz załatać kilka "bugów", jednak w rzeczywistości stało się dokładnie odwrotnie.

Jeśli posiadamy handheld ASUS ROG Ally i w aplikacji MyASUS widzimy komunikat o aktualizacji BIOS-u - warto się wstrzymać z tą decyzją. Update w rzeczywistości przynosi spory spadek wydajności w grach.

Omawiana sytuacja zdarzyła się ASUS-owi pierwszy raz, jeśli chodzi o pierwszego handhelda firmy. Wcześniejsze aktualizacje BIOS-u faktycznie przynosiły sporo korzyści i sprzęt działał po prostu lepiej (choć największe zmiany w wydajności dotyczyły modelu z mocniejszą wersją procesora - AMD Ryzen Z1 Extreme). Szkoda, że tego samego nie można powiedzieć o aktualizacji o numerze 319. Dodać można, że pracownik ASUS-a Whitsom Gordon oficjalnie przyznał, że "niektórzy użytkownicy zgłaszali niższą wydajność po aktualizacji" oraz że można "wstrzymać się z instalacją". Ze statystykami, które rzucają więcej światła na skalę problemu, przychodzi pewien youtuber - The Phawx. Po dokonanym updacie sprzętu zauważył on spadki FPS w wielu tytułach, więc postanowił skonfrontować rezultaty z poprzednimi wynikami, jakie udawało mu się do tej pory uzyskiwać. Na pierwszy ogień poszła gra Batman Arkham Knight. Zarówno przy 10-watowym, jak i 25-watowym ustawieniu poboru mocy widać różnice w "klatkażu". Mimo że nie są one w tym wypadku aż tak drastyczne, to nadal zauważalne.

Drugim testowanym tytułem była gra od CD Projekt Red - Cyberpunk 2077. Tutaj zmiany były już bardziej widoczne, szczególnie w trybie 25 W. W kolejnym tytule (tym razem od Rockstar Games) Red Dead Redemption 2 zmiany są najbardziej widoczne w chwilowych spadkach FPS. Przy ustawionym poborze mocy na 25 W możemy doświadczyć obniżenia klatek na sekundę do nawet 34,2 (wcześniej 46,1 kl/s). Jeśli ktoś już zaktualizował BIOS i też widzi wyraźne problemy z wydajnością, to nadal może cofnąć się (downgrade) do poprzedniej wersji oznaczonej numerem 317. W tym celu należy udać się pod ten link, pobrać odpowiedni plik, skopiować go na pendrive'a lub inną pamięć przenośną, a następnie przejść do BIOS-u (Przycisk zasilania + klawisz zmniejszania głośności przy starcie urządzenia), znaleźć opcję ASUS EZ Flash 3 Utility i wybrać pobrany wcześniej plik. Przy tego typu aktualizacji musimy być jednak bardzo ostrożni, albowiem w przypadku niepowodzenia operacji, możemy zostać z "uceglonym" handheldem.

Źródło: YouTube @ThePhawx