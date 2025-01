ASUS ROG Ally - producent udostępnił wyniki z benchmarków układów AMD Ryzen Z1 oraz Z1 Extreme. Jak wielka jest różnica?

Po ogłoszeniu nowego handhelda do gier od ASUS-a, który początkowo ze względu na okoliczności uważany był po prostu za żart, gracze dowiedzieli się, że na rynek trafią dwie wersje urządzenia - mocniejsza, która w sprzedaży pojawiła się już w połowie czerwca 2023 roku, a także bardziej przystępna cenowo ze słabszym układem AMD Ryzen Z1, której premiery doczekaliśmy się stosunkowo niedawno. Producent podzielił się właśnie obecnymi osiągami obu wariantów.

Układ AMD Ryzen Z1 Extreme znajdujący się w handheldzie ASUS ROG Ally doczekał się właśnie porównania ze swoją słabszą wersją AMD Ryzen Z1. Wyniki nie są nadto zaskakujące, natomiast pokazują, jak dalece droższa wersja urządzenia góruje nad tą, która jest korzystniej wyceniona.

Na początku warto wspomnieć, że oba układy, które znalazły się w różnych wersjach handhelda ASUS ROG Ally, należą do tej samej rodziny AMD APU Pheonix, natomiast słabsza wersja została wykonana w innym układzie rdzeni. Konkretnie mówimy tu o fakcie, że jednostka AMD Z1 Extreme składa się z ośmiu rdzeni Zen 4, natomiast AMD Ryzen Z1 to układ dwóch rdzeni Zen 4 oraz sześciu Zen 4c. Oczywiście różnice znajdziemy także w maksymalnym taktowaniu jednostek. "Uszczuplony" AMD Ryzen Z1 ma zaledwie 4 jednostki CU - dla porównania Steam Deck posiada ich 8. Przekłada się to w dużej mierze na możliwości, więc od razu można zauważyć, że słabsza wersja ASUS ROG Ally nie ma w sobie zbyt wielkich pokładów mocy.

ASUS ROG Ally Steam Deck Procesor AMD Ryzen Z1 (6C/12T)

AMD Ryzen Z1 Extreme (8C/16T)

APU Phoenix, Zen 4 Custom AMD Ryzen (4C/8T)

APU Van Gogh, Zen 2 Taktowanie rdzeni Ryzen Z1 - 3,2 - 4,9 GHz

Ryzen Z1 Extreme - 3,3 - 5,1 GHz Custom AMD Ryzen - 2,4 - 3,5 GHz Układ graficzny AMD RDNA 3:

Ryzen Z1 - 4 CU

Ryzen Z1 Extreme - 12 CU AMD RDNA 2: 8 CU (1000-1600 MHz) Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 (Dual Channel) 16 GB LPDDR5 (Dual Channel) Magazyn danych 512 GB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 64 GB eMMC

256 lub 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Ekran 7" IPS 1920x1080

120 Hz, AMD FreeSync

100% sRGB, 7 ms, 500 nitów

Szkło Gorilla Glass Victus

Powłoka Corning DXC 7" 1280x800 (16:10)

60 Hz, 400 nitów Złącza 1x ROG XG Interface (wraz z USB 3.2 typu C Gen.2 do ładowania i z obsługą DisplayPort 1.4)

1x czytnik kart microSD UHS-II

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (ładowanie plus obsługa DisplayPort 1.4)

1x czytnik kart pamięci microSD

1x Audio-jack 3.5 mm Wymiary 280 x 113 x 39 mm 298 x 117 x 49 mm Waga 608 gramów 669 gramów Akumulator 40 Wh System Windows 11 Steam OS / Windows 11 Cena Z1 - 2999 zł

Z1 Extreme - 3799 zł 64 GB - 1899 zł

256 GB - 2499 zł

512 GB - 3099 zł

ASUS udostępnił oficjalne wyniki wewnętrznych benchmarków obu edycji, które pokazują, jak radzą sobie urządzenia w grach przy rozdzielczości 1280 x 720 px oraz 1920 x 1080 px. Zarówno wariant AMD Ryzen Z1, jak i Z1 Extreme były testowane w tych samych warunkach, czyli przy włączonym trybie Turbo, podłączeniu do zasilania sieciowego, a pobierana moc ustalona była na 30 W. W przypadku gier uruchomionych w rozdzielczości 720P przewaga wydajniejszego układu była najbardziej zauważalna w produkcji Call of Duty: Modern Warfare II. Natomiast interesujące jest to, że niektóre tytuły pokroju Elden Ring dzieliła bardzo niewielka różnica w osiąganych kl/s.

W grach działających w natywnej rozdzielczości urządzenia, czyli 1080P, droższy model wyraźnie bardziej ucieka swojemu młodszemu bratu. Różnica maksymalnie wynosi niemal 36% na korzyść wariantu "Z1 Extreme". Szkoda, że nie przekłada się to na adekwatnie mniejszą cenę, ponieważ kwota za podstawowy model jest o około 21% niższa, a możliwości dużo bardziej ograniczone. Trzeba jednak przyznać, że jak na tak "uciętą" specyfikację, model z procesorem AMD Ryzen Z1 radzi sobie bardzo przyzwoicie i dla wielu osób może się okazać wystarczający - choć wiele w tym wypadku zależy od rozgrywanych gier.

Źródło: ASUS, VideoCardz