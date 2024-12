Lenovo Legion Go - oficjalna specyfikacja, cena oraz data premiery przenośnej konsoli z AMD Ryzen Z1 Extreme

Od jakiegoś czasu w sieci pojawiały się informacje na temat kolejnej przenośnej konsoli, która niebawem trafi na rynek. Po takich propozycjach jak Steam Deck czy ASUS ROG Ally, następnym urządzeniem jest Lenovo Legion Go. Nowy handheld pojawiał się w ostatnich tygodniach w wielu informacjach, niemal w całości ujawniając swoją specyfikację, a nawet prawdopodobną cenę. Dzisiaj, podczas rozpoczynających się targów IFA w Berlinie, Lenovo faktycznie zaprezentowało takie urządzenie. Na premierę sklepową jednak jeszcze trochę zaczekamy - ta odbędzie się pod koniec następnego miesiąca.

Na targach IFA firma Lenovo oficjalnie przedstawiła przenośną konsolę do grania o nazwie Lenovo Legion Go. Dostępność planowana jest na 31 października, natomiast cena wynosi 799 euro.

Lenovo Legion Go napędzany będzie przez procesory AMD Ryzen Z1 oraz Ryzen Z1 Extreme, w połączeniu ze zintegrowanymi układami graficznymi AMD Radeon 740M (Ryzen Z1) oraz Radeon 780M (Ryzen Z1 Extreme). Przenośna konsola od Lenovo będzie także pierwszym urządzeniem, w którym APU Phoenix zostanie sparowane z pamięcią RAM LPDDR5X 7500 MHz (pojemność 16 GB). Do dyspozycji będą warianty z 256 GB, 512 GB lub 1 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe z opcją rozbudowy o maksymalnie 2 TB (dodatkowo) z pomocą slotu microSD. Maksymalny limit mocy procesorów, przewidziany dla Lenovo Legion Go, to 25 W. Dzięki systemowi chłodzenia, handheld ma jednak charakteryzować się niskimi temperaturami oraz dobrą kulturą pracy także ze wspomnianym, maksymalnym limitem mocy.

Lenovo Legion Go ASUS ROG Ally Steam Deck Procesor AMD Ryzen Z1 (6C/12T) Zen 4

3200-4900 MHz, TSMC N4



AMD Ryzen Z1 Extreme (8C/16T) Zen 4

3300-5100 MHz, TSMC N4 AMD Ryzen Z1 (6C/12T) Zen 4

3200-4900 MHz, TSMC N4



AMD Ryzen Z1 Extreme

(8C/16T) Zen 4

3300-5100 MHz, TSMC N4 Custom AMD Ryzen (4C/8T) Zen 2 (APU Van Gogh)

2400-3500 MHz Układ graficzny AMD Radeon 740M (Ryzen Z1) - 4 CU RDNA 3

AMD Radeon 780M (Ryzen Z1 Extreme) - 12 CU RDNA 3 AMD Radeon 740M (Ryzen Z1) - 4 CU RDNA 3

AMD Radeon 780M (Ryzen Z1 Extreme) - 12 CU RDNA 3 AMD Radeon Graphics

8 CU RDNA 2 Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X 7500 MHz 16 GB LPDDR5 6400 MHz 16 GB LPDDR5 5500 MHz Pamięć wbudowana 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe 4.0 x4 NVMe (M.2 2242) 512 GB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (M.2 2230) 64 GB eMMC lub 256 / 512 GB SSD PCie 3.0 x4 NVMe (M.2 2230) Ekran 8,8" 2560 x 1600 pikseli, IPS

144 Hz, 97% DCI-P3, 500 nitów

Obsługa dotyku (10-punktowa obsługa) 7" 1920 x 1080 pikseli, IPS

120 Hz, 100% sRGB, 500 nitów

Szkło Gorilla Glass Victus

Powłoka Corning DXC

Obsługa dotyku (10-punktowa obsługa) 7" 1280 x 800 pikseli, IPS

16:10, 400 nitów, 60 Hz

~100% sRGB Łączność bezprzewodowa WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2 WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2 WiFi 6 (802.11ac), Bluetooth 5.0 Akumulator Kontroler - 900 mAh

Konsola - 49.2 Wh / 65 W 40 Wh / 65 W 40 Wh / 45 W Porty 2x USB 4.0 typu C (DP 1.4, PD 3.0)

1x czytnik kart pamięci microSD

1x Audio-jack 3.5 mm 1x ROG XG Interface (wraz z USB 3.2 typu C Gen.2 - DP 1.4 oraz PD 3.0)

1x czytnik kart pamięci microSD UHS-II

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

1x czytnik kart pamięci microSD

1x Audio-jack 3.5 mm Wymiary i waga Konsola - 210 x 131 x 20 mm / 640 g

Konsola z kontrolerami - 299 x 131 x 41 mm / 854 g 280 x 113 x 39 mm / 608 gramów 298 x 117 x 49 mm / 669 gramów Głośniki 2 W (x2) 2 W (x2) 2 W (x2) System operacyjny Windows 11 Home Windows 11 Home SteamOS 3.0 Cena Od 799 euro (premiera 31 października) 3799 złotych (wersja z AMD Ryzen Z1 Extreme) 1899 zł (eMMC)

2499 zł (256 GB SSD)

3099 zł (512 GB SSD)

Lenovo Legion Go zaoferuje ponadto 8,8" wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli (proporcje 16:10), o częstotliwości odświeżania 144 Hz i z jasnością na poziomie 500 nitów. Ekran pokryje także 97% przestrzeni barw DCI-P3. Do dyspozycji oddano nieco większy (od konkurencyjnych rozwiązań) akumulator o pojemności 49.2 Wh z możliwością szybkiego ładowania (Super Rapid Charge) - 30 minut ładowania pozwoli przywrócić 70% z pełnej pojemności ogniwa. Lenovo Legion Go dostępny będzie w sprzedaży od 31 października tego roku, jednak nie będzie to zbyt tanie rozwiązanie. Ceny rozpoczynają się od 799 euro, a więc mowa tutaj o wersji z AMD Ryzen Z1 oraz SSD o pojemności 256 GB.

Źródło: Lenovo