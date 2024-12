AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX - pierwsze informacje o 16-rdzeniowym procesorze Zen 4 dla HEDT

Jesienią tego roku do sprzedaży powinna trafić nowa generacja procesorów HEDT od firmy AMD. Mowa o serii Ryzen Threadripper PRO 7000WX, która zaoferuje m.in. mikroarchitekturę Zen 4, zwiększoną liczbę rdzeni, do 128 linii PCIe 5.0 czy 8-kanałowy kontroler pamięci DDR5. Raptem wczoraj pojawiły się pierwsze informacje na temat 96-rdzeniowego układu Ryzen Threadripper PRO 7995WX, a teraz przychodzimy z kolejnymi informacjami. Tym razem jednak mowa o procesorze korzystającym "tylko" z 16 rdzeni Zen 4.

Nowy wpis w bazie GeekBench potwierdza, że seria Ryzen Threadripper PRO 7000WX doczeka się również przedstawiciela z 16 rdzeniami Zen 4.

W bazie GeekBench pojawiła się stacja robocza firmy Lenovo z procesorem AMD, będącym próbką inżynieryjną, oznaczoną jako AMD Eng Sample: 100-000000886-30_Y (AMD Family 25 Model 24 Stepping 1), co ma być odwołaniem do układu Ryzen Threadripper PRO 7955WX. Podobnie jak Ryzen Threadripper PRO 5955WX, także nowszy procesor otrzyma 16 rdzeni z obsługą 32 wątków, tyle że opartych na mikroarchitekturze Zen 4. Według ujawnionych przez oprogramowanie GeekBench informacji, jednostka ta będzie się charakteryzować zegarem bazowym na poziomie 4,5 GHz z możliwością zwiększenia do 5,1 GHz w trybie Turbo. Dla przypomnienia, Ryzen Threadripper PRO 5955WX (także 16C/32T) oferował zegary odpowiednio 4,0 GHz oraz 4,5 GHz.

Współczynnik TDP będzie wyższy, bo wynoszący 350 W (poprzednik miał 280 W), jednak z drugiej strony otrzymamy nie tylko wyższą wydajność, ale również bardziej rozbudowane i unowocześnione PCH, na czele z obsługą magistrali PCIe 5.0 czy nowszych modułów RAM DDR5. Pierwszy test w GeekBench wskazuje przede wszystkim na znacznie wyższą wydajność jednowątkową względem Threadripperów z generacji Zen 3. Na faktyczne porównanie wydajności musimy jednak poczekać do jesieni, gdy nowe układy wejdą do oferty i będą testowane w bardziej reprezentatywnym oprogramowaniu.

Family 25 Model 24 Stepping 1 = Storm Peak-WS

16C = Threadripper PRO 7955WX https://t.co/OlDTb0wUP7 — Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) August 19, 2023

Źródło: VideoCardz, GeekBench, X (Twitter) @AnhPhuH