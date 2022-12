AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 - procesory Zen 4 dla stacji roboczych i HEDT mają zadebiutować we wrześniu 2023 roku

AMD już kilka miesięcy temu potwierdziło swoje plany dotyczące procesorów opartych na mikroarchitekturze Zen 4. Oprócz zwykłych jednostek Ryzen 7000 do oferty zostaną wprowadzone także układy Ryzen 7000X3D z 3D V-Cache, serwerowe EPYC Genoa (ich premiera już się odbyła w ubiegłym miesiącu), nowej generacji APU Phoenix / Dragon Range, a także procesorów Ryzen Threadripper nowej generacji. Na te ostatnie przyjdzie nam poczekać do 2023 roku, a nowe doniesienia dają nam więcej konkretów w tym temacie.

Według nieoficjalnych doniesień, procesory AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 dla stacji roboczych oraz HEDT zadebiutują we wrześniu 2023 roku.

Według informatora @chi11eddog na Twitterze, procesory AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 w formie dla stacji roboczych oraz odrębnie dla HEDT zadebiutują we wrześniu 2023 roku. Tym samym na debiut najmocniejszych jednostek dla komputerów przyjdzie nam jeszcze dość długo poczekać. Nowe Threadrippery PRO 7000 mają skorzystać z podstawki SP5 (podobnie jak EPYC Genoa), a ich kodowa nazwa to Storm Peak. Źródło podaje również kilka ciekawych informacji o ich możliwościach. AMD Ryzen Threadripper 7000 dla HEDT mają zaoferować 4-kanałowy kontroler pamięci DDR5, 64 linie PCIe 5.0 plus dodatkowo 8 linii PCIe 3.0. Nie zabraknie również OC samych procesorów.

AMD Storm Peak

September 2023

HEDT: 4 channel, 64 pcie gen5 lanes, 8 pcie gen3 lanes, support OC

WS: 8 channel, 128 pcie gen5 lanes, 8 pcie gen3 lanes, no OC for CPU&MEM — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) December 19, 2022

AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 dla stacji roboczych mają otrzymać 8-kanałowy kontroler pamięci DDR5 (podobnie jak obecne Threadrippery, tyle że na DDR4), 128 linii PCIe 5.0 oraz dodatkowe 8 linii PCIe 3.0. W tym wypadku usunięta zostanie możliwość overlockingu procesorów. Jeśli informacje te się potwierdzą, to otrzymamy bardziej podzieloną grupę procesorów Ryzen Threadripper niż w dotychczasowej serii. Zmniejszenie liczby kanałów RAM czy linii PCIe 5.0 (a i pewnie także liczby rdzeni) wpłynie na ceny tychże układów.

Źródło: Twitter @g01d3nm4ng0, VideoCardz