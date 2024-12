AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX - flagowy procesor HEDT po pierwszych testach wydajności. Jest na co czekać!

Mimo tego, że od premiery pierwszych konsumenckich chipów AMD Ryzen 7000 minęło już tak wiele miesięcy, to jednak producent nadal nie zaprezentował wszystkich planowanych procesorów wykorzystujących architekturę Zen 4. W drodze ciągle są chociażby wielordzeniowe modele Ryzen Threadripper PRO. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że Czerwoni uporali się ze wszystkimi trudnościami i lada moment będą w stanie wprowadzić je na rynek. Potwierdza to najnowszy przeciek.

AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX uzyskał 2095 pkt w teście Single-Core oraz aż 81408 pkt w teście Multi-Score. Mówimy więc o jednej z najszybszych jednostek na świecie, która w zastosowaniach wymagających wielu rdzeni będzie po prostu bezkonkurencyjna.

W bazie Geekbench pojawił się właśnie ciekawy wpis dotyczący nadchodzącego flagowego modelu AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX. Jak pokazuje tabelka, układ ten jest częścią gotowego systemu HP Z6 G5 Workstation (OEM). Co jednak najważniejsze, jest to 96-rdzeniowy/192-wątkowy chip, a więc można liczyć na solidny wzrost wydajności względem 64-rdzeniowych/128-wątkowych poprzedników. Wszystko wskazuje na to, że nowy Threadripper PRO jest w stanie rozpędzić się do 5,14 GHz w trybie Boost, chociaż oficjalne wartości nie są jeszcze znane. Warto podkreślić także obsługę RAM DDR5. Platforma testowa została wyposażona w 512 GB takiej pamięci.

AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX Architektura Zen 4 "Storm Peak" Zen 3 "Chagall" Zen 2 "Castle Peak" Rdzenie/wątki 96R / 192W 64R / 128W 64R / 128W Zegar bazowy ? 2,7 GHz 2,7 GHz Zegar Boost ? 4,5 GHz 4,2 GHz TDP 350 W 280 W 280 W

Przyjrzyjmy się teraz wynikom wydajności układu AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX. Procesor uzyskał 2095 pkt w teście Single-Core oraz aż 81408 pkt w teście Multi-Score. Mówimy więc o jednej z najszybszych jednostek na świecie, która w zastosowaniach wymagających wielu rdzeni będzie po prostu bezkonkurencyjna. Jeśli wierzyć plotkom, nadchodząca seria Threadripper PRO 7000 ma ukazać się pod koniec tego kwartału, a najnowsze przecieki mogą sugerować, że premiera jest jeszcze bliższa niż oczekiwano.

Źródło: VideoCardz