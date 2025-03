ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG - zaprezentowano monitor, który powalczy o klientów w wyższym segmencie cenowym

Na rynku jest wiele monitorów gamingowych cechujących się bardzo dobrymi parametrami pracy. Grono ich odbiorców jest jednak ograniczone głównie do zamożniejszych graczy. Do takich właśnie osób skierowany jest też nowy monitor ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG. Oprócz zadowalającej w tym segmencie rozdzielczości i wysokiej częstotliwości odświeżania, można liczyć także na dosyć atrakcyjny design, który dobrze wpisze się w aranżację wielu stanowisk.

ASUS zaprezentował gamingowy monitor ROG Strix OLED XG27AQDMG. Wśród jego zalet jest niezła rozdzielczość i częstotliwość odświeżania, a także obsługa technologii flicker-free, VRR oraz ELMB.

Nowa propozycja ASUS-a to monitor gamingowy o przekątnej 26,5 cala. ROG Strix OLED XG27AQDMG Oferuje rozdzielczość 2K (2560 x 1440) i częstotliwość odświeżania do 240 Hz. Jego podstawą jest matryca typu WOLED trzeciej generacji produkcji firmy LG. Jej czas reakcji to zaledwie 0,03 ms (GTG). Użytkownicy mogą liczyć także na obsługę technologii flicker-free, VRR (Variable Refresh Rate) w formie AMD FreeSync Premium oraz ELMB (Extreme Low Motion Blur). Jest to w praktyce pierwszy monitor OLED, który wspiera trzy wymienione technologie równocześnie. Oczywiście nie zabrakło także obsługi standardu HDR10. Panel posiada błyszczącą powłokę, co ma pozwolić na uzyskanie lepszego kontrastu.

ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG Matryca WOLED Przekątna 26,5" Rozdzielczość 2560 x 1440 Częstotliwość odświeżania 240 Hz Czas reakcji 0,03 ms (GTG) Zakrzywienie Płaski panel Kontrast 1500000:1 Luminacja b.d. HDR HDR10 Pokrycie przestrzeni barw 99% DCI-P3 / 135% sRGB Złącza cyfrowe 1 x DisplayPort 1.4 DSC

2 x HDMI 2.0

1 x Audio Jack

2 x USB-A 3.2 Gen 1 Głośniki Nie Wymiary z podstawą 60,5 x 50,8 x 21,9 cm Waga z podstawą 6,7 kg

Uwagę zwracają jednak nie tylko dobre parametry pracy monitora, ale także wygląd. Producent zdecydował się na umieszczenie bezpośrednio pod ekranem podświetlanego logo ROG. Ładnie prezentuje się także podstawa, na której znajduje się zagłębienie pozwalające umieścić smartfon. Całość ma wymiary 60,5 x 50,8 x 21,9 cm. Monitor jest objęty trzyletnią gwarancją producenta, która obejmuje także potencjalne wypalenie panelu. W pakiecie znajdują się kable DisplayPort, HDMI i USB 3.2 oraz ściereczka z mikrofibry do czyszczenia monitora. Niestety nie znamy na razie ceny urządzenia, ale z pewnością nie będzie ona należała do niskich, gdyż wszystkie propozycje sprzętowe ASUS-a z kategorii ROG Strix swoje kosztują.

Źródło: ASUS, WCCFTech