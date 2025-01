ASUS ProArt PA32KCX - monitor 8K z HDR, podświetleniem Mini LED oraz DisplayPort 2.1 dla profesjonalistów

W weekend w Las Vegas rozpoczęła się kolejna odsłona targów NAB Show, podczas których często prezentowane są najnowsze rozwiązania z zakresu monitorów lub innych wyświetlaczy, przygotowanych dla profesjonalnych zastosowań. Rok temu, podczas tego samego wydarzenia, firma ASUS po raz pierwszy pokazała 135-calowy wyświetlacz ProArt Cinema PQ07, oparty na technologii MICRO LED. W tym roku tajwański producent również się pojawił i pokazał nowości, choć mowa o bardziej przyziemnych rozmiarach monitorów.

ASUS zaprezentował dwa nowe monitory z profesjonalnej serii ProArt: PA32KCX oraz PA32UCDM. Pierwszy wykorzystuje ekran 8K z podświetleniem Mini LED oraz DisplayPort 2.1, drugi natomiast bazuje na matrycy QD-OLED. Poznaliśmy pierwsze szczegóły ich specyfikacji.

ASUS zdradził pierwsze informacje o dwóch monitorach ProArt, przygotowanych z myślą o profesjonalnym zastosowaniu. Pierwszy to ASUS ProArt PA32KCX, który oferuje 31,5" ekran IPS o rozdzielczości 8K (7680 x 4320 pikseli) i posiadający system lokalnego wygaszania, bazujący na diodach Mini LED (4096 stref wygaszania). Według producenta, monitor zaoferuje jasność na poziomie 1000 nitów na całym ekranie oraz do 1200 nitów w HDR i na skrawku ekranu. Nie zabraknie także obsługi dwóch norm HDR: HDR10 oraz HLG. Sprzęt otrzymał 10-bitowy panel z 97% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3, gdzie uśredniony błąd deltaE ma być mniejszy niż 1 punkt. Monitor dodatkowo posiada wbudowany kalibrator, gdyby użytkownik zechciał skorzystać z dalszej kalibracji. ASUS ProArt PA32KCX bazuje na takich portach jak HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 (jednak firma nie potwierdziła, która dokładnie wersja DP 2.1 znajdzie się tutaj) oraz dwa złącza Thunderbolt 4 z obsługą ładowania mocą do 96 W.

ASUS ProArt PA32KCX ASUS ProArt PA32UCDM Matryca IPS + podświetlenie Mini LED (4096 stref wygaszania) QD-OLED Przekątna 31,5" 31,5" Rozdzielczość 7680 x 4320 pikseli 3840 x 2160 pikseli Odświeżanie Brak informacji Brak informacji Zakrzywienie Płaski panel Płaski panel Czas reakcji Brak informacji Brak informacji Kontrast statyczny 1000:1 ∞:1 Luminancja 1000 nitów (pełny ekran), do 1200 nitów (HDR, skrawek ekranu) Do 1000 nitów (HDR, skrawek ekranu) HDR HDR10, HLG HDR10, HLG Głębia barw 10-bit 10-bit Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 ~97% ~99% Złącza cyfrowe 1x HDMI 2.1

1x DisplayPort 2.1

2x Thunderbolt 4 (USB-C / DP 1.4 / PD do 96 W) 1x HDMI 2.1

1x Thunderbolt 4 (USB-C / DP 1.4 / PD do 96 W) HUB USB USB 3.2 typu A USB 3.2 typu A Głośniki Brak informacji Brak informacji Dodatkowe Wbudowany kolorymetr - Waga z podstawą Brak informacji Brak informacji

Drugi monitor to ASUS ProArt PA32UCDM, który korzysta z 31,5" ekranu QD-OLED produkcji Samsung Display. Jest to matryca 4K, choć bez informacji o częstotliwości odświeżania czy czasie reakcji. Deklarowana luminancja sięga maksymalnie 1000 nitów w HDR, jednak dotyczy to skrawku ekranu. Biorąc pod uwagę charakterystykę QD-OLED, w SDR i na pełnym ekranie będzie to około 200-250 nitów. Monitor posiada 10-bitowy panel z 99% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3. Do dyspozycji oddano takie porty jak HDMI 2.1 oraz Thunderbolt 4 z obsługą ładowania innych urządzeń mocą do 96 W. Producent nie ogłosił jeszcze pełnej specyfikacji obu monitorów, tym bardziej że ASUS nie podał daty dokładnej dostępności ani cen urządzeń.



ASUS ProArt PA32UCDM z ekranem QD-OLED

Źródło: ASUS