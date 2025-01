ASUS ProArt PA169CDV - przenośny monitor dla profesionalnych artystów z technologią EMR firmy Wacom

Choć wielu czytelników może kojarzyć monitor ASUS ProArt PA169CDV z targów CES 2022, to dopiero teraz tajwańska firma wypuszcza go na rynek, ponad rok od pierwszych zapowiedzi. Dzięki technologii EMR od przedsiębiorstwa Wacom jest to głównie propozycja dla procesjonalnych grafików i rysowników, choć z pewnością może z niej skorzystać każdy, kto potrzebuje lub oczekuje bardzo dobrej jakości obrazu od 15,6-calowego przenośnego wyświetlacza.

ASUS ProArt PA169CDV to monitor w formie tableta graficznego o przekątnej 15,6 cala. Wyświetlacz został oparty na wysokiej klasy matrycy IPS o rozdzielczości 4K UHD (3840x2160), zdolnej wygenerować do 500 nitów jasności. Urządzenie wyświetla kolory z 10-bitową głębią i pokrywa 100% palet barw sRGB i Rec.709 z dokładnością powyżej Delta E < 2 oraz wspiera technologię HDR, dzięki czemu otrzymało certyfikat VESA DisplayHDR 400. Monitor dodatkowo ma w pełni laminowany panel, aby zminimalizować błędy paralaksy, a powierzchnia wyświetlacza jest pokryta odporną na odciski palców, antyodblaskową powłoką.

ASUS ProArt PA169CDV Matryca IPS Przekątna 15,6 cala Rozdzielczość 4K UHD (3840x2160) Delta E <2 Luminancja 500 nitów HDR HDR10 Głębia kolorów 10-bit (1,07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 100 % sRGB, 100% Rec.709 Złącza cyfrowe HDMI 2.0, USB-C DisplayPort Alternate Mode Głośniki 2 x 1 W Regulacja nachylenia + 17° Waga 1,07 Kg Cena MSRP 799 dolarów / 3490 zł bez podatku VAT

Warto dodać, że dzięki zastosowanej technologi EMR od firmy Wacom używanie dołączonego rysika ma być niezwykle płynne i wiernie odwzorowywać ruchy ręki artysty. Interaktywny rysik posiada bowiem dokładność co do pojedynczego piksela, nawet gdy pióro jest przechylone pod kątem do 40°. Producent określa czułość nacisku na 4096 poziomów. W zestawie znajdziemy również dwie zamienne stalówki do rysika. Monitor podłączymy za pomocą wejść HDMI 2.0 oraz USB-C z obsługą trybu DisplayPort Alternate Mode. Monitor również posiada drugie wejście USB-C, jednak to służy jedynie do zasilania monitora. Całość również możemy postawić pod kątem 17 stopni. Urządzenia powinny być dostępne w sprzedaży już w październiku 2023 w cenie 799 dolarów, czyli około 3490 zł bez podatku VAT.

Źródło: ASUS